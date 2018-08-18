Оздоровление соками: как правильно пить фреши

Фреши полезны не чаще 10 дней в месяц, с утра и не больше стакана

Оздоровление соками — что может быть лучше? Ведь всем известно, что овощи и фрукты — кладезь витаминов; они богаты клетчаткой, очищающей кишечник; калорийность фрешей смехотворна — порядка 20 кКал в 100 г овощей и 50 — в фруктах и ягодах, потому наслаждаться соками можно хоть целыми днями и никогда не подпортить фигуру. Идеальный продукт, да и только. Но оказывается, что в питии фрешей есть правила, не соблюдая которые можно заработать проблемы со здоровьем. О них нам рассказали Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог высшей категории, терапевт медицинского центра Eurolab, и Борис Скачко, диетолог, фитотерапевт, медицинский блогер.

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1. Не дольше 10 дней подряд

Соки — это, по сути, лекарство, так как в них содержится концентрат активных веществ. А вы не знаете, каких именно витаминов или минералов у вас не хватает, а каких — на грани перебора. Поэтому без консультации с врачом пейте соки 2 недели, затем — 2—3 недели перерыва. Чтобы не запутаться, пейте, например, каждый месяц, с 1-го по 10-е число.

2. Оптимально — 200 мл с утра и микс-дабл

Чем больше соков вы выпьете, тем меньшее количество цельных фруктов и овощей поместится в вашем желудке, а возможно, не поместится вовсе. А ведь, несмотря на достоинство фрешей, у них есть существенный недостаток: клетчатки в соках в 20—50 раз меньше (в зависимости от овоща и фрукта), чем в плодах и ягодах, из которых они сделаны. Без ежедневного поступления в организм достаточного количества клетчатки не может быть нормальной работы кишечника и здоровья как следствие. Поэтому оптимально пить около 200 мл сока в день, максимум — 350 мл, за 30 минут до завтрака. Именно до обеда мы стараемся решить максимум главных вопросов, а соки содержат глюкозу и углеводы — энергетики для мозга. Лучше пить соки-дабл, максимум — состоящие из трех ингредиентов: многокомпонентные соки могут вызвать аллергию.

Лучше миксовать фруктовые соки с овощными (чтобы отсрочить чувство голода, которое приближают углеводы), в том числе с корнеплодами: морковью, свеклой или топинамбуром — они богаты крахмалом, источником глюкозы.

3. В качестве диеты — нет, разгрузки — да

Диета на соках вредна. Долгое отсутствие в рационе жиров и белков ухудшает обменные процессы, а по окончании такого питания, измучившись от недоедания, вы станете есть за троих все, что не приколочено к стене. Этим вы быстро окислите свои клетки, что снизит защитные силы организма, нарушив биохимические процессы в организме. Ведь изначально человек рождается "щелочным". Соками можно питаться один день каждые 7—10 дней, употребляя творог, йогурт или кефир в соотношении кисломолочных продуктов к сокам 1,5:1. Это разгрузит ЖКТ без вреда для здоровья.

Соки детям: три совета

В основном правила пития фрешей детьми схожи со "взрослыми" правилами, но есть нюансы.

Давайте не более 30 мл в день

Пищеварительный тракт ребенка не готов к переработке большого количества сырых овощей и фруктов, в частности это не понравится их поджелудочной железе и кишечнику. А соки — это именно их концентрат. Поэтому в день ребенку можно не более 30 мл сока, разбавленного с водой в соотношении 1:1.

Кроме того, соки — это сладкий продукт, лишенный клетчатки. А в таком случае при их переваривании увеличивается нагрузка на поджелудочную железу.

Детсадовцам — через соломинку

До 6—7 лет зубная эмаль у ребенка еще до конца не минерализовалась, а потому и уязвима перед повреждающими факторами. Таковыми являются фруктовые кислоты. Поэтому лучше давать пить сок через соломинку.

Обратите внимание, что от смузи и соков из помидоров, баклажана и болгарского перца стоит отказаться. Эти овощи являются большой нагрузкой для поджелудочной железы даже взрослого человека, у детей этот орган еще более уязвим.

Без огурцов и сельдерея

А также — петрушки, пастернака, тыквы, арбуза и дыни. Эти фрукты и овощи имеют ярко выраженный мочегонный эффект, что может причинить малышне неудобства, например, во время контрольной, при занятиях в кружке, на утреннике, да и просто на прогулке по городу.

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Кому фреши нельзя

Пить регулярно свежевыжатые соки без консультации с врачом нельзя при гастрите, язвенной болезни, эрозиях в кишечнике, больным сахарным диабетом или людям с уровнем сахара в крови, который близок к верхней границе нормы (особенно фруктовые соки).

Фреши для души

Нетрадиционная медицина поглощению полезностей предпочитает терапию соками. Считается, что при помощи фрешей можно уравновесить доминирующую в человеке энергию с другими энергиями. Какие соки кому подходят, знает Анна Осипенко — диетолог клиники "Аюрведа-192".

Худощавым — тыква

Астеники, имеющие хрупкое телосложение, склонны к неврозам, поэтому нуждаются в "подсластителях". Им подойдет сок яблок, тыквы и моркови.

Нормостеникам — слива

Уравновешенным сангвиникам нужны уравновешенные по содержанию кислот и глюкозы слива, морковь, свекла, а также листья зелени. Пищеварение у них активное, поэтому не стоит пить соки с кислинкой, которые могут ухудшить состояние ЖКТ.

Полным людям — абрикос

Малоэмоциональным флегматикам хороши соки, имеющие терпкий привкус. Например, абрикоса, сельдерея, грейпфрута. У них не всегда все хорошо с пищеварением, потому стоит добавлять в соки имбирь, корицу или черный перец.