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Пад-тай: рецепт лапши с креветками от певицы MamaRika

Сегодня, 14:09

Украинская певица научилась готовить пад-тай в Таиланде

Пад-тай – это жареная рисовая лапша. Блюдо считается символом Таиланда. Его придумали во время Второй мировой войны, когда страну охватил дефицит традиционного риса.

В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" певица MamaRika поделилась рецептом жареной лапши с креветками и ростками фасоли. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Пад-тай с креветками

Рисовая лапша с креветками
Рисовая лапша с креветками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 100 г очищенных креветок
  • 30 г рисовой лапши
  • 20 г чеснока
  • 60 г лука-шалот
  • 1 яйцо
  • 20 г зеленого лука
  • 50 мл растительного масла
  • 120 г ростков фасоли
  • 160 мл соуса пад-тай

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Способ приготовления:

  1. Обжарьте измельченный чеснок и лук-шалот.
  2. Добавьте креветки, параллельно в кипяток бросьте лапшу.
  3. Когда лапша почти приготовится, выложите ее на сковороду.
  4. Вбейте яйцо, перемешайте и влейте соус пад-тай.

Как подавать блюдо

Подавайте лапшу горячей, украсив нарезанным зеленым луком и ростками фасоли.

Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой лапши в азиатском стиле, а также писали, как приготовить китайскую лапшу с овощами и свининой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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