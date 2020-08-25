Пад-тай: рецепт лапши с креветками от певицы MamaRika

Украинская певица научилась готовить пад-тай в Таиланде

Пад-тай – это жареная рисовая лапша. Блюдо считается символом Таиланда. Его придумали во время Второй мировой войны, когда страну охватил дефицит традиционного риса.

В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" певица MamaRika поделилась рецептом жареной лапши с креветками и ростками фасоли. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Пад-тай с креветками

Рисовая лапша с креветками Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

100 г очищенных креветок

30 г рисовой лапши

20 г чеснока

60 г лука-шалот

1 яйцо

20 г зеленого лука

50 мл растительного масла

120 г ростков фасоли

160 мл соуса пад-тай

Способ приготовления:

Обжарьте измельченный чеснок и лук-шалот. Добавьте креветки, параллельно в кипяток бросьте лапшу. Когда лапша почти приготовится, выложите ее на сковороду. Вбейте яйцо, перемешайте и влейте соус пад-тай.

Как подавать блюдо

Подавайте лапшу горячей, украсив нарезанным зеленым луком и ростками фасоли.

Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой лапши в азиатском стиле, а также писали, как приготовить китайскую лапшу с овощами и свининой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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