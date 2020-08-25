Пад-тай: рецепт лапши с креветками от певицы MamaRika
Украинская певица научилась готовить пад-тай в Таиланде
Пад-тай – это жареная рисовая лапша. Блюдо считается символом Таиланда. Его придумали во время Второй мировой войны, когда страну охватил дефицит традиционного риса.
В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" певица MamaRika поделилась рецептом жареной лапши с креветками и ростками фасоли. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.
Пад-тай с креветками
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 100 г очищенных креветок
- 30 г рисовой лапши
- 20 г чеснока
- 60 г лука-шалот
- 1 яйцо
- 20 г зеленого лука
- 50 мл растительного масла
- 120 г ростков фасоли
- 160 мл соуса пад-тай
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Способ приготовления:
- Обжарьте измельченный чеснок и лук-шалот.
- Добавьте креветки, параллельно в кипяток бросьте лапшу.
- Когда лапша почти приготовится, выложите ее на сковороду.
- Вбейте яйцо, перемешайте и влейте соус пад-тай.
Как подавать блюдо
Подавайте лапшу горячей, украсив нарезанным зеленым луком и ростками фасоли.
Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой лапши в азиатском стиле, а также писали, как приготовить китайскую лапшу с овощами и свининой.
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