Панцанелла: готовим итальянский салат из помидоров, рикотты, хлеба и базилика

Готовим тосканский овощной салат с чиабаттой и сыром

Панцанелла с рикоттой Фото: depositphotos.com

Начало сентября – время, когда томаты самые сочные и спелые. Именно такие помидоры нужны для итальянского салата Панцанелла.

Салат из помидоров с рикоттой

Ингредиенты на 4 порции:

Черствый хлеб (чиабатта или багет) – 250 г

Помидоры – 900 г

Красный лук – 1/2 шт.

Красный винный уксус – 3 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Рикотта – 400 г

Листья базилика – 1 пучок

Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Хлеб, который полежал 1-2 дня и подсох, нарезаем мелкими кубиками, помидоры – дольками. Также тонко нарезаем лук. Разогреваем духовку до 190 градусов. Хлеб выкладываем на противень ровным слоем, запекаем до сухого состояния и золотистой корочки (около 20 минут). В миске смешиваем помидоры, лук, уксус, масло, соль и перец. Добавляем туда же поджаренный хлеб и листья базилика (крупные надо порвать), перемешиваем. Даем постоять 20-30 минут, чтобы хлеб впитал в себя жидкость. Раскладываем салат по тарелкам, сверху посыпаем раскрошенным сыром рикотта.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: