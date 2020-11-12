Пандемия в Италии спровоцировала спрос на самый дорогой гриб в мире: сколько стоит белый трюфель

Места, где растет гриб, держат в строгом секрете

В Италии начался фестиваль трюфелей "Альба". Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие проводят онлайн. Как купить самый дорогой гриб в мире и сколько он стоит – далее в материале.

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Для дегустации белого трюфеля все желающие могут заказать вкусности на специальном сайте, минимальная стоимость пакета – 250 евро. В каждом пакете – 4 гриба. Эксперты по сбору и приготовлению деликатеса проводят виртуальные мастер-классы.

Белый трюфель – один из самых дорогих грибов в мире. В Италии его собирают со специально обученными собаками. Места, где растет гриб, держат в строгом секрете.

Белый трюфель – самый дорогой гриб в мире Фото: Depositphotos

По словам менеджера фестиваля Аллесандро Бонино, купить трюфели в магазине сейчас нельзя, потому что регион закрыт. Но им звонят постоянные клиенты, другие находят их в интернете.

Сейчас, в среднем, получается 40 заказов на белый трюфель в день. Аллесандро называет такой спрос рекордным.

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