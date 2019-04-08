Панеттоне: три рецепта итальянского пасхального кекса

Панеттоне подают с кофе, горячим шоколадом или десертным вином

Рецепт панеттоне с фото Фото: Depositphotos

Панеттоне – это сладкий сдобный кекс, который пекут в Италии на Пасху и Рождество. Он отличается невероятно нежным мякишем и ароматной начинкой из сухофруктов, настоянных на алкоголе. Мы расскажем, как легко приготовить панеттоне в домашних условиях.

Классический панеттоне с изюмом и цукатами

Классический итальянский панеттоне Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для опары:

2 1/4 ч.л. сухих дрожжей

1/2 стакана теплого молока

1/2 стакана хлебной муки

1/2 стакана пшеничной муки общего назначения

1 ст.л. сахара

Для теста:

1/3 стакана сахара

1 яйцо 2 желтка

1 ч.л. ванильной эссенции

1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры

1 ч.л. мелко натертой апельсиновой цедры

1 ч.л. соли

1-2 стакана хлебной муки

5 ст.л. (70 г) размягченного сливочного масла

Для начинки:

1/2 стакана светлого изюма

2 ст.л. цукатов лимона, порезанных на маленькие кубики

2 ст.л. апельсиновых цукатов, порезанных на маленькие кубики

3 ст.л. рома или ликера

Рецепт приготовления:

Заранее подготовить начинку. В небольшой кастрюльке изюм залить водой. Довести до кипения и сразу же откинуть на дуршлаг. Переложить изюм в чашку, добавить цукаты, залить ромом и оставить на ночь. Приготовить опару. В небольшой миске растворить дрожжи в молоке и оставить на 5 минут. К подошедшим дрожжам добавить муку и сахар. Хорошо перемешать деревянной ложкой. Накрыть пленкой и оставить опару в теплом месте час. Опара должна увеличиться в размере вдвое. В чаше стационарного миксера смешать сахар, яйцо, желтки, ванильную эссенцию, цедру, соль. Добавить 1 стакан хлебной муки и опару, месить на маленькой скорости при помощи насадки для теста до получения однородной массы. Увеличить скорость до средней и месить еще около 5 минут или до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным. Добавить масло. Месить на большой скорости до получения мягкого теста. Если тесто покажется вам жидким, всыпьте еще муки. Добавить замоченные в роме изюм и цукаты. Перемешать. Переложить тесто в большую миску, слегка смазанную маслом. Накрыть кухонным полотенцем или пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте в течение часа. Готовое тесто выложить на стол и обмять. Сформировать шар, накрыть полотенцем и дать постоять еще 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом форму, слегка примяв его сверху. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 45-60 минут. Духовку разогреть до 180 С. Смазать поверхность кекса растопленным сливочным маслом. Выпекать хлеб около 45-50 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить на решетке.

Панеттоне от Эктора Хименес-Браво

Панеттоне с сушеной смородиной Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 ст.л. сухих дрожжей

200 г теплой воды

100 г сахара

2 яичных желтка

0.5 стакана натурального йогурта

1 ч.л. ванильного экстракта

1 ст.л. лимонной цедры

100 г изюма

100 г сушеной смородины

1 ст.л. сливочного масла

50 г сахарной пудры

600 г муки

Рецепт приготовления:

Дрожжи развести в теплой воде и добавить немного сахара. Оставить опару в теплом месте на 15-20 минут, чтоб дрожжи начали "играть". Добавить в готовую опару желтки, йогурт, размягченное сливочное масло, ваниль, лимонную цедру, щепотку соли и начать постепенно вводить муку. Замесить мягкое, эластичное тесто и оставить на час в теплом месте, чтобы оно подошло. Сухофрукты посыпать сахарной пудрой и, когда тесто подойдет, вмешать в тесто. Выложить будущий панеттоне в подготовленную форму. Оставить, чтобы тесто еще раз подошло (оно должно подняться до краев формы). Выпекать панеттоне 45 минут при температуре 175°С. Подавать охлажденным.

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Панеттоне от Юлии Высоцкой

Панеттоне от Юлии Высоцкой Фото: Pixabay

Ингредиенты на 10 порций:

пшеничная мука – 1 ⅕ кг

сливочное масло – 500 г

изюм – 500 г

яйца куриные – 8 шт.

яичные желтки – 4 шт.

апельсины – 2 шт.

сахар коричневый – 160 г

дрожжи свежие – 70 г

нарезанный хлопьями миндаль – 30 г

молоко – 380 мл

растительное масло – 1 ст. л.

ванильный экстракт – 1 ч. л.

соль морская – ½ ч. л.

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190°С. Приготовить тесто: 360 мл молока подогреть, соединить с дрожжами и 1 ч. ложкой сахара и вымешать в комбайне. Не выключая комбайна, всыпать половину муки, добавить 4 яйца, влить ванильный экстракт, посолить. Ввести оставшуюся муку, 4 яйца и продолжать вымешивать. Соединить 3 желтка и 150 г сахара и взбить блендером. Не прекращая взбивать, порциями ввести 250 г предварительно размягченного сливочного масла. Не переставая вымешивать тесто, небольшими порциями добавить в него желтково-сливочную массу. Порциями ввести оставшееся размягченное сливочное масло и вымешивать тесто до однородного состояния еще минут 10 на небольшой скорости. Большую кастрюлю смазать растительным маслом, переложить в нее тесто, накрыть мокрым полотенцем и поставить подходить в теплое место без сквозняков (в шкаф или неработающую духовку). Тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза. Апельсины вымыть, цедру натереть на мелкой терке. В подошедшее тесто добавить апельсиновую цедру, 2 горсти изюма и вымесить руками. Частями ввести оставшийся изюм, еще раз вымесить. Разложить тесто в формы для куличей, накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Оставшееся молоко перемешать с желтком и смазать поверхность панеттоне. Отправить панеттоне в разогретую духовку на 35–40 минут. Готовые панеттоне остудить в формах, затем по желанию посыпать миндальными хлопьями.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как приготовить панеттоне по рецепту Алексея Суханова:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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