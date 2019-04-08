Панеттоне: три рецепта итальянского пасхального кекса
Панеттоне подают с кофе, горячим шоколадом или десертным вином
Панеттоне – это сладкий сдобный кекс, который пекут в Италии на Пасху и Рождество. Он отличается невероятно нежным мякишем и ароматной начинкой из сухофруктов, настоянных на алкоголе. Мы расскажем, как легко приготовить панеттоне в домашних условиях.
Классический панеттоне с изюмом и цукатами
Ингредиенты:
Для опары:
- 2 1/4 ч.л. сухих дрожжей
- 1/2 стакана теплого молока
- 1/2 стакана хлебной муки
- 1/2 стакана пшеничной муки общего назначения
- 1 ст.л. сахара
Для теста:
- 1/3 стакана сахара
- 1 яйцо 2 желтка
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- 1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
- 1 ч.л. мелко натертой апельсиновой цедры
- 1 ч.л. соли
- 1-2 стакана хлебной муки
- 5 ст.л. (70 г) размягченного сливочного масла
Для начинки:
- 1/2 стакана светлого изюма
- 2 ст.л. цукатов лимона, порезанных на маленькие кубики
- 2 ст.л. апельсиновых цукатов, порезанных на маленькие кубики
- 3 ст.л. рома или ликера
Рецепт приготовления:
- Заранее подготовить начинку. В небольшой кастрюльке изюм залить водой. Довести до кипения и сразу же откинуть на дуршлаг. Переложить изюм в чашку, добавить цукаты, залить ромом и оставить на ночь.
- Приготовить опару. В небольшой миске растворить дрожжи в молоке и оставить на 5 минут. К подошедшим дрожжам добавить муку и сахар. Хорошо перемешать деревянной ложкой. Накрыть пленкой и оставить опару в теплом месте час. Опара должна увеличиться в размере вдвое.
- В чаше стационарного миксера смешать сахар, яйцо, желтки, ванильную эссенцию, цедру, соль. Добавить 1 стакан хлебной муки и опару, месить на маленькой скорости при помощи насадки для теста до получения однородной массы. Увеличить скорость до средней и месить еще около 5 минут или до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным.
- Добавить масло. Месить на большой скорости до получения мягкого теста. Если тесто покажется вам жидким, всыпьте еще муки.
- Добавить замоченные в роме изюм и цукаты. Перемешать. Переложить тесто в большую миску, слегка смазанную маслом. Накрыть кухонным полотенцем или пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте в течение часа. Готовое тесто выложить на стол и обмять.
- Сформировать шар, накрыть полотенцем и дать постоять еще 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом форму, слегка примяв его сверху. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 45-60 минут.
- Духовку разогреть до 180 С. Смазать поверхность кекса растопленным сливочным маслом. Выпекать хлеб около 45-50 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить на решетке.
Панеттоне от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты:
- 1 ст.л. сухих дрожжей
- 200 г теплой воды
- 100 г сахара
- 2 яичных желтка
- 0.5 стакана натурального йогурта
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 100 г изюма
- 100 г сушеной смородины
- 1 ст.л. сливочного масла
- 50 г сахарной пудры
- 600 г муки
Рецепт приготовления:
- Дрожжи развести в теплой воде и добавить немного сахара.
- Оставить опару в теплом месте на 15-20 минут, чтоб дрожжи начали "играть".
- Добавить в готовую опару желтки, йогурт, размягченное сливочное масло, ваниль, лимонную цедру, щепотку соли и начать постепенно вводить муку.
- Замесить мягкое, эластичное тесто и оставить на час в теплом месте, чтобы оно подошло.
- Сухофрукты посыпать сахарной пудрой и, когда тесто подойдет, вмешать в тесто.
- Выложить будущий панеттоне в подготовленную форму.
- Оставить, чтобы тесто еще раз подошло (оно должно подняться до краев формы).
- Выпекать панеттоне 45 минут при температуре 175°С. Подавать охлажденным.
Панеттоне от Юлии Высоцкой
Ингредиенты на 10 порций:
- пшеничная мука – 1 ⅕ кг
- сливочное масло – 500 г
- изюм – 500 г
- яйца куриные – 8 шт.
- яичные желтки – 4 шт.
- апельсины – 2 шт.
- сахар коричневый – 160 г
- дрожжи свежие – 70 г
- нарезанный хлопьями миндаль – 30 г
- молоко – 380 мл
- растительное масло – 1 ст. л.
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- соль морская – ½ ч. л.
Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 190°С.
- Приготовить тесто: 360 мл молока подогреть, соединить с дрожжами и 1 ч. ложкой сахара и вымешать в комбайне.
- Не выключая комбайна, всыпать половину муки, добавить 4 яйца, влить ванильный экстракт, посолить.
- Ввести оставшуюся муку, 4 яйца и продолжать вымешивать.
- Соединить 3 желтка и 150 г сахара и взбить блендером. Не прекращая взбивать, порциями ввести 250 г предварительно размягченного сливочного масла.
- Не переставая вымешивать тесто, небольшими порциями добавить в него желтково-сливочную массу.
- Порциями ввести оставшееся размягченное сливочное масло и вымешивать тесто до однородного состояния еще минут 10 на небольшой скорости.
- Большую кастрюлю смазать растительным маслом, переложить в нее тесто, накрыть мокрым полотенцем и поставить подходить в теплое место без сквозняков (в шкаф или неработающую духовку). Тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.
- Апельсины вымыть, цедру натереть на мелкой терке.
- В подошедшее тесто добавить апельсиновую цедру, 2 горсти изюма и вымесить руками.
- Частями ввести оставшийся изюм, еще раз вымесить.
- Разложить тесто в формы для куличей, накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
- Оставшееся молоко перемешать с желтком и смазать поверхность панеттоне.
- Отправить панеттоне в разогретую духовку на 35–40 минут.
- Готовые панеттоне остудить в формах, затем по желанию посыпать миндальными хлопьями.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как приготовить панеттоне по рецепту Алексея Суханова:
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