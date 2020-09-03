Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Панкейки с матча, смузи-боул и тосты с авокадо: идеи вкусных и красивых завтраков

Сегодня, 14:42

Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день

Завтрак должен быть не только вкусным и полезным, но и дарить хорошее настроение с самого утра. С этой задачей прекрасно справятся панкейки с чаем матча, смузи-боул с ягодами или хрустящие тосты с авокадо и яйцом. Мы собрали оригинальные идеи завтраков, которые не только зарядят вас энергией на весь день, но и украсят ленту Instagram.

Панкейки с матча

Оладьи с порошком матча
Оладьи с порошком матча
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 25 г сахара
  • 100 г пшеничной муки
  • 50 г кукурузной муки
  • 2 ст.л. порошка матча
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла

Читайте также:
Рецепт полезного завтрака от Кортни Кардашьян, который подарит вам длительное чувство сытости

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера.
  2. Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте.
  3. Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы.
  4. Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста.
  5. Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту.
  6. Повторите с оставшимся тестом.

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами
Смузи-боул с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

Для основы:

  • 1 чашка миндального молока
  • 1/2 замороженного банана
  • 1 чашка замороженного ягодного микса
  • 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Смотрите видео о секретах идеального завтрака:

Для топпинга:

  • 1/3 чашки черники
  • 1/4 чашки малины
  • 2 столовые ложки мюсли
  • 1 чайная ложка тыквенных семечек
  • 1/4 чашки ежевики

Способ приготовления:

  1. Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
  2. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
  3. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

На заметку

Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.

Тосты с авокадо и яйцом

Тосты с авокадо и яйцом
Тосты с авокадо и яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо, очищенный и без косточки
  • 2 столовые ложки нарезанной кинзы
  • Сок 1/2 лайма
  • Хлопья красного перца 1/2 чайной ложки – по желанию
  • Соль и перец – по вкусу
  • 2 ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на ваш выбор
  • 2 яйца (жареные, омлет или пашот) – по желанию

Способ приготовления:

  1. Поджарьте два ломтика цельнозернового хлеба в тостере до золотистой и хрустящей корочки.
  2. В небольшой миске смешайте и разотрите авокадо, кинзу, лайм, соль и перец по вкусу. Намажьте половину смеси на каждый кусок поджаренного хлеба.
  3. При желании дополните жареным яйцом, омлетом или яйцом-пашот.

Напомним, ранее мы делились рецептами завтраков из греческого йогурта, а также рассказывали, какие блюда можно приготовить на завтрак из яблок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Осеннее меню: самые неожиданные и удачные сочетания сезонных продуктов Три рецепта хумуса от Эктора Хименес-Браво Без вреда для фигуры: три рецепта низкокалорийных десертов Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой
рецепты завтрак тосты авокадо смузи что приготовить панкейки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года

Популярные статьи

Сегодня, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Сегодня, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

Вчера, 11:55Fun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

Вчера, 09:05Food

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

Вчера, 08:57Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

1 сентябряШоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

1 сентябряEvents

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

1 сентябряEvents

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

1 сентябряFun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

1 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

1 сентябряEvents

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

31 августаАфиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

31 августаШоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

31 августаEvents

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Королева преображений: 6 самых стильных фильмов Эми Адамс
Королева преображений: 6 самых стильных фильмов Эми Адамс
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Дружина Дмитра Монатіка розчарувала мережу неідеальною фігурою
Дружина Дмитра Монатіка розчарувала мережу неідеальною фігурою
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Пугачевой припомнили самый известный ее скандал времен СССР
Пугачевой припомнили самый известный ее скандал времен СССР
MARUV завела мережу новими гарячими фото
MARUV завела мережу новими гарячими фото
Как вкусно замариновать скумбрию: рецепты
Как вкусно замариновать скумбрию: рецепты

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять