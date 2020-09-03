Панкейки с матча, смузи-боул и тосты с авокадо: идеи вкусных и красивых завтраков
Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день
Завтрак должен быть не только вкусным и полезным, но и дарить хорошее настроение с самого утра. С этой задачей прекрасно справятся панкейки с чаем матча, смузи-боул с ягодами или хрустящие тосты с авокадо и яйцом. Мы собрали оригинальные идеи завтраков, которые не только зарядят вас энергией на весь день, но и украсят ленту Instagram.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 25 г сахара
- 100 г пшеничной муки
- 50 г кукурузной муки
- 2 ст.л. порошка матча
- 1/2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера.
- Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте.
- Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы.
- Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста.
- Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту.
- Повторите с оставшимся тестом.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
Для основы:
- 1 чашка миндального молока
- 1/2 замороженного банана
- 1 чашка замороженного ягодного микса
- 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)
Смотрите видео о секретах идеального завтрака:
Для топпинга:
- 1/3 чашки черники
- 1/4 чашки малины
- 2 столовые ложки мюсли
- 1 чайная ложка тыквенных семечек
- 1/4 чашки ежевики
Способ приготовления:
- Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
- Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
- Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.
На заметку
Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо, очищенный и без косточки
- 2 столовые ложки нарезанной кинзы
- Сок 1/2 лайма
- Хлопья красного перца 1/2 чайной ложки – по желанию
- Соль и перец – по вкусу
- 2 ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на ваш выбор
- 2 яйца (жареные, омлет или пашот) – по желанию
Способ приготовления:
- Поджарьте два ломтика цельнозернового хлеба в тостере до золотистой и хрустящей корочки.
- В небольшой миске смешайте и разотрите авокадо, кинзу, лайм, соль и перец по вкусу. Намажьте половину смеси на каждый кусок поджаренного хлеба.
- При желании дополните жареным яйцом, омлетом или яйцом-пашот.
Напомним, ранее мы делились рецептами завтраков из греческого йогурта, а также рассказывали, какие блюда можно приготовить на завтрак из яблок.
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