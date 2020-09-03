Панкейки с матча, смузи-боул и тосты с авокадо: идеи вкусных и красивых завтраков

Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день

Завтрак должен быть не только вкусным и полезным, но и дарить хорошее настроение с самого утра. С этой задачей прекрасно справятся панкейки с чаем матча, смузи-боул с ягодами или хрустящие тосты с авокадо и яйцом. Мы собрали оригинальные идеи завтраков, которые не только зарядят вас энергией на весь день, но и украсят ленту Instagram.

Панкейки с матча

Оладьи с порошком матча Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 мл молока

1 яйцо

25 г сахара

100 г пшеничной муки

50 г кукурузной муки

2 ст.л. порошка матча

1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. кокосового или сливочного масла

Способ приготовления:

Взбейте яйцо и сахар с помощью вилки, миксера или погружного блендера. Немного подогрейте молоко, растворите в нем кокосовое масло, добавьте смесь к яйцу и снова взбейте. Просейте в смесь оба вида муки, чай матча и разрыхлитель до получения однородной гладкой массы. Разогрейте на огне блинную сковороду или сковородку с антипригарным покрытием, затем уменьшите огонь до среднего и налейте в центр половину половника теста. Как только на поверхности панкейка появятся пузырьки, переверните его лопаткой. Оставьте панкейк дожариваться еще на минуту. Повторите с оставшимся тестом.

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Для основы:

1 чашка миндального молока

1/2 замороженного банана

1 чашка замороженного ягодного микса

1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Смотрите видео о секретах идеального завтрака:

Для топпинга:

1/3 чашки черники

1/4 чашки малины

2 столовые ложки мюсли

1 чайная ложка тыквенных семечек

1/4 чашки ежевики

Способ приготовления:

Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

На заметку

Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.

Тосты с авокадо и яйцом

Тосты с авокадо и яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 авокадо, очищенный и без косточки

2 столовые ложки нарезанной кинзы

Сок 1/2 лайма

Хлопья красного перца 1/2 чайной ложки – по желанию

Соль и перец – по вкусу

2 ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на ваш выбор

2 яйца (жареные, омлет или пашот) – по желанию

Способ приготовления:

Поджарьте два ломтика цельнозернового хлеба в тостере до золотистой и хрустящей корочки. В небольшой миске смешайте и разотрите авокадо, кинзу, лайм, соль и перец по вкусу. Намажьте половину смеси на каждый кусок поджаренного хлеба. При желании дополните жареным яйцом, омлетом или яйцом-пашот.

Напомним, ранее мы делились рецептами завтраков из греческого йогурта, а также рассказывали, какие блюда можно приготовить на завтрак из яблок.

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