Панна котта с ягодным соусом: пошаговый рецепт

Как правильно приготовить панна котту, читайте в нашей статье

Панна котта с ягодным соусом Фото: Depositphotos

Воздушная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом. Чаще всего это ягодный соус, но панна котту подают вместе с шоколадом, желе и самыми разным фруктами.

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Панна котта с ягодно-ванильным соусом

Ингредиенты:

2 1/3 стакана сливок жирностью 10%

1 ст. л. желатина в гранулах

2 стакана молока

100 г сахарной пудры

Для соуса:

250 г замороженных ягод

1,5 стакана сахара

1 пакетик ванильного сахара

Мята – для декора

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Рецепт приготовления:

Насыпать желатин в миску и влить туда же 1/3 стакана холодных сливок. После этого оставить смесь до ее полного набухания. Оставшиеся сливки смешать в сотейнике с молоком и сахарной пудрой и довести жидкость до кипения. Снять с огня и слегка охладить, а затем добавить набухший желатин, размешивая венчиком до его полного растворения. Перелить смесь в форму, чтобы остудить растворенный желатин до комнатной температуры. Можно приготовить панна котту порционно – для этого сливочную массу нужно разлить в маленькие формочки. Затем накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 5-6 часов. Чтобы приготовить ягодный соус, налить в сотейник 1 стакан воды, добавить сахар и ваниль. Довести жидкость до кипения, уменьшить огонь и варить около 10 минут. Добавить в сироп размороженные ягоды, аккуратно перемешать и накрыть крышкой. Полученный соус оставить остывать. Форму с десертом перевернуть на тарелку и накрыть горячим полотенцем. Через 1-2 минуты десерт осядет на тарелку и тогда форму можно будет снять. Перед подачей на стол полейте панна котту ягодным соусом и украсить листиками свежей мяты.

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