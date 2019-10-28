Панна котта в домашних условиях: рецепт с малиной и белым шоколадом

Рецепт настоящей итальянской панна котты с ягодами и шоколадом

Малиновая панна котта Фото: Unsplash

Панна котта с малиной – нежный и вкусный десерт, который идеально подходит для завершения праздничного ужина. Добавление белого шоколада придает десерту более интересный вкус.

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В основе сладкого блюда – сахар, сливки или молоко. Важно, чтобы молочные продукты были очень свежими и высокой жирности.

Панна котта с малиной

Время приготовления:

2.5 часа

Калорийность:

247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 пластинки желатина

300 мл сливок

3 ст.л. сахара

100 г белого шоколада

Горсть малины

Способ приготовления:

Замочить в холодной воде желатин. Разломать белый шоколад на кусочки. В кастрюльке довести до кипения сливки с сахаром. Снять с огня, добавить шоколад и размешать, чтобы он расплавился. Отжать желатин и добавить в кастрюльку. Перемешать до растворения. Разлить сливочное желе по стаканчикам, сверху положить по несколько ягод малины. Поставить в холодильник примерно на два часа.

Полезные советы

По желанию панна котту можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.

Вы можете использовать не только белый, но и черный или молочный шоколад. С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.

Для дополнительного аромата можно добавить в десерт ваниль.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецепт панна котты с малиной и яичным ликером.

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