Панна котта в домашних условиях: рецепт с малиной и белым шоколадом
Рецепт настоящей итальянской панна котты с ягодами и шоколадом
Панна котта с малиной – нежный и вкусный десерт, который идеально подходит для завершения праздничного ужина. Добавление белого шоколада придает десерту более интересный вкус.
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В основе сладкого блюда – сахар, сливки или молоко. Важно, чтобы молочные продукты были очень свежими и высокой жирности.
Панна котта с малиной
Время приготовления:
- 2.5 часа
Калорийность:
- 247 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 пластинки желатина
- 300 мл сливок
- 3 ст.л. сахара
- 100 г белого шоколада
- Горсть малины
Способ приготовления:
- Замочить в холодной воде желатин.
- Разломать белый шоколад на кусочки.
- В кастрюльке довести до кипения сливки с сахаром.
- Снять с огня, добавить шоколад и размешать, чтобы он расплавился.
- Отжать желатин и добавить в кастрюльку. Перемешать до растворения.
- Разлить сливочное желе по стаканчикам, сверху положить по несколько ягод малины.
- Поставить в холодильник примерно на два часа.
Полезные советы
- По желанию панна котту можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.
- Вы можете использовать не только белый, но и черный или молочный шоколад. С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.
- Для дополнительного аромата можно добавить в десерт ваниль.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецепт панна котты с малиной и яичным ликером.
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Источник: Сегодня