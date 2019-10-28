Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Панна котта в домашних условиях: рецепт с малиной и белым шоколадом

Рецепт настоящей итальянской панна котты с ягодами и шоколадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Малиновая панна котта
Малиновая панна котта
Фото: Unsplash

Панна котта с малиной – нежный и вкусный десерт, который идеально подходит для завершения праздничного ужина. Добавление белого шоколада придает десерту более интересный вкус.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки с фруктами:

В основе сладкого блюда – сахар, сливки или молоко. Важно, чтобы молочные продукты были очень свежими и высокой жирности.

Читайте также:
Панна котта в стакане: рецепт итальянского десерта с клубникой

Панна котта с малиной

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Калорийность:

  • 247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 пластинки желатина
  • 300 мл сливок
  • 3 ст.л. сахара
  • 100 г белого шоколада
  • Горсть малины

Способ приготовления:

  1. Замочить в холодной воде желатин.
  2. Разломать белый шоколад на кусочки.
  3. В кастрюльке довести до кипения сливки с сахаром.
  4. Снять с огня, добавить шоколад и размешать, чтобы он расплавился.
  5. Отжать желатин и добавить в кастрюльку. Перемешать до растворения.
  6. Разлить сливочное желе по стаканчикам, сверху положить по несколько ягод малины.
  7. Поставить в холодильник примерно на два часа.

Полезные советы

  • По желанию панна котту можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.
  • Вы можете использовать не только белый, но и черный или молочный шоколад. С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.
  • Для дополнительного аромата можно добавить в десерт ваниль.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецепт панна котты с малиной и яичным ликером.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь яблочный пирог с грецкими орехами и шоколадом Как испечь морковно-апельсиновый кекс с шоколадом Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой Как испечь простой пирог с вареньем
малина десерт рецепт панна котта итальянская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание во время "Танців з зірками"

Сегодня, 09:10Техно

Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Вчера, 16:04Психология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

Вчера, 15:40Техно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Вчера, 07:09Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

Вчера, 05:01Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 04:58Fun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

26 октябряEvents

Гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака: кого ждет удача

26 октябряШоу-бизнес

Канье Уэст признался, что страдал от сексуальной зависимости

26 октябряТехно

Samsung тайно готовит Android 10 для старых смартфонов

26 октябряПсихология

Гороскоп на 26 октября: все знаки зодиака

26 октябряFun

26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 октябряEvents

Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака: как пройдет ваш выходной

25 октябряШоу-бизнес

Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым бойфрендом: фото

Новости партнеров

Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Роскошная итальянская журналистка, покорившая сердце звезды НБА
Роскошная итальянская журналистка, покорившая сердце звезды НБА
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?