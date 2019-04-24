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Пасха 2019: как приготовить домашнюю колбасу из свинины

Проверенные рецепты домашней колбасы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Домашняя колбаса на Пасху
Домашняя колбаса на Пасху
Фото: Depositphotos

Домашняя колбаса – одно из главных блюд Пасхи, которую в 2019 году будут праздновать 28 апреля. Мы расскажем, как приготовить вкусную колбасу из свинины на собственной кухне.

Секреты приготовления домашней колбасы

  • Кишки продают на рынках, уже очищенные и готовые к приготовлению. Их нужно замачивать в теплой воде за 20 минут до начала приготовления.
  • При выборе свинины достаточно попробовать сало этой свиньи: если оно хорошее и с тонкой шкуркой, с приятным ароматом и вкусом, то и все мясо этой свиньи тоже будет хорошее.
  • Специи для мяса лучше брать свежемолотые. Они не успевают выветриться до приготовления и придают колбасам особенный аромат и послевкусие.
  • Колбаски прокалывают не зря: так они получатся более вкусными и сочными.
  • Для того чтобы колбаса не была сухой, можно добавлять сливки, а мясо покупать пожирнее.
  • Если заливать колбасы не водой, а овощным бульоном, сваренным из луковицы, моркови, корней петрушки, пастернака и стеблей сельдерея, приправленным лавровым листом и черным перцем, выйдет гораздо вкуснее.
  • А если нет кишок, их заменит пищевая пленка, сложенная в несколько слоев.

Рецепт домашней колбасы на Пасху из свинины

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Свиная колбаса на Пасху
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г свинины
  • 200 г сала
  • 2 м подготовленных кишок
  • 1 луковица
  • 1 ч.л. смеси молотых перцев
  • чеснок
  • соль
  • растительное масло
  • горошины черного перца
  • лавровый лист

Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть, удалить пленки и срезать лишний жир. Нарезать небольшими кубиками.
  2. Сало нарезать кубиками.
  3. Несколько зубчиков чеснока почистить и измельчить. 
  4. Все соединить, посолить, поперчить и перемешать.
  5. С помощью специальной насадки начинить кишки, наколоть зубочисткой и поставить в холодильник на 2 часа.
  6. Отварить колбасу до готовности с добавлением горошин черного перца и лаврового листа. Варить нужно на минимальном огне около 30-40 минут.
  7. Готовую колбасу обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

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Запеченная свиная колбаса на Пасху в духовке

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Колбаса из свинины в духовке
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 600 г свиного ошейка
  • 300 г сала
  • 100 г сливок
  • 10 г сухого горчичного зерна
  • 30 г очищенного чеснока
  • 300 г свиных кишок
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Свиной ошеек и сало нарезать кубиками, посолить и поперчить.
  2. Добавить измельченный чеснок, сливки, горчичное зерно, перемешать и оставить настояться минимум на 3 часа (можно на ночь).
  3. Утром плотно начинить фаршем кишку, проколоть в нескольких местах и выпекать 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами рулета из мясного фарша на Пасху. Мы также писали, какие салаты можно приготовить на Пасху.

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Источник: Сегодня
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