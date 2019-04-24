Пасха 2019: как приготовить домашнюю колбасу из свинины

Проверенные рецепты домашней колбасы

Домашняя колбаса на Пасху Фото: Depositphotos

Домашняя колбаса – одно из главных блюд Пасхи, которую в 2019 году будут праздновать 28 апреля. Мы расскажем, как приготовить вкусную колбасу из свинины на собственной кухне.

Секреты приготовления домашней колбасы

Кишки продают на рынках, уже очищенные и готовые к приготовлению. Их нужно замачивать в теплой воде за 20 минут до начала приготовления.

При выборе свинины достаточно попробовать сало этой свиньи: если оно хорошее и с тонкой шкуркой, с приятным ароматом и вкусом, то и все мясо этой свиньи тоже будет хорошее.

Специи для мяса лучше брать свежемолотые. Они не успевают выветриться до приготовления и придают колбасам особенный аромат и послевкусие.

Колбаски прокалывают не зря: так они получатся более вкусными и сочными.

Для того чтобы колбаса не была сухой, можно добавлять сливки, а мясо покупать пожирнее.

Если заливать колбасы не водой, а овощным бульоном, сваренным из луковицы, моркови, корней петрушки, пастернака и стеблей сельдерея, приправленным лавровым листом и черным перцем, выйдет гораздо вкуснее.

А если нет кишок, их заменит пищевая пленка, сложенная в несколько слоев.

Рецепт домашней колбасы на Пасху из свинины

Свиная колбаса на Пасху Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г свинины

200 г сала

2 м подготовленных кишок

1 луковица

1 ч.л. смеси молотых перцев

чеснок

соль

растительное масло

горошины черного перца

лавровый лист

Рецепт приготовления:

Мясо помыть, удалить пленки и срезать лишний жир. Нарезать небольшими кубиками. Сало нарезать кубиками. Несколько зубчиков чеснока почистить и измельчить. Все соединить, посолить, поперчить и перемешать. С помощью специальной насадки начинить кишки, наколоть зубочисткой и поставить в холодильник на 2 часа. Отварить колбасу до готовности с добавлением горошин черного перца и лаврового листа. Варить нужно на минимальном огне около 30-40 минут. Готовую колбасу обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

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Запеченная свиная колбаса на Пасху в духовке

Колбаса из свинины в духовке Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

600 г свиного ошейка

300 г сала

100 г сливок

10 г сухого горчичного зерна

30 г очищенного чеснока

300 г свиных кишок

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Свиной ошеек и сало нарезать кубиками, посолить и поперчить. Добавить измельченный чеснок, сливки, горчичное зерно, перемешать и оставить настояться минимум на 3 часа (можно на ночь). Утром плотно начинить фаршем кишку, проколоть в нескольких местах и выпекать 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами рулета из мясного фарша на Пасху. Мы также писали, какие салаты можно приготовить на Пасху.

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