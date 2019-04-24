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Пасха 2019: как красиво, быстро и оригинально разрисовать яйца

Художница Светлана Зиновьева создает уникальные крашенки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35

Пасхальные яйца, что выполняют желания. Такие разрисовывает художница Светлана Зиновьева. Мастерица увлеклась точечной росписью 10 лет назад. Она создает в этой технике не только картины, но и крашенки на Пасху. Уверяет, что "крапанки" волшебные: защищают от злых сил. Секрет в том, чтобы ставить точки и одновременно думать о желаемом. А рисунок приходит сам.

Как сделать "крапанки" на Пасху

Инструменты для декора пасхальных яиц можно выбрать самые разные. Например, обычный карандаш, у которого есть резинка с обратной стороны. Удобно делать точки с помощью маникюрного приспособления под названием дотс. Художница советует использовать контрастные цвета: желтый с голубым, фиолетовый с оранжевым, красный с зеленым.

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Сваренное яйцо желательно красить пищевой или натуральной краской, а ставить точки можно уже глянцевым акрилом. 

Что означают орнаменты на пасхальных яйцах

Издавна мастерицы рисовали на яйцах различные орнаменты: на счастье, здоровье, успех и любовь. Все эти символы можно нарисовать точечками. Рыбка на пасхальном яйце означает здоровье и долголетие. Существует поверье, если такое яйцо съест больной, то быстро выздоровеет. Олень символизирует свет, спирали – символ зарождения новой жизни, а цветок и ель - символы любви. 

Впрочем, самое важное – рисовать с любовью и вдохновением. Тогда яйцо будет не только произведением искусства, но и точно исполнит желания. Главное – верить.  

Кроме крашенок, на Пасху можно сделать всевозможные поделки с детьми. А традиционная выпечка праздника – дрожжевой кулич.

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Источник: Сегодня
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