Пасха 2019: как приготовить шоколадный кулич

Вкусный рецепт кулича на Пасху с шоколадом

Шоколадный кулич с глазурью Фото: Depositphotos

Кулич – главное блюдо на пасхальном столе. Мы расскажем, как приготовить оригинальный шоколадный кулич с сушеной клюквой и шоколадной глазурью.

Шоколадный пасхальный кулич с глазурью

Ингредиенты:

Для опары:

200 мл молока

1 ст.л. сахара

7 г сухих дрожжей

Для теста:

2 яйца

200 г сахара

120 мл растительного масла

100 мл сливок

щепотка соли

500-600 г муки

50 г какао

150 г сушеной клюквы

50 мл рома

Для глазури:

1 белок

250-300 г сахарной пудры

1 ст.л. лимонного сока

30 г какао

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Рецепт приготовления:

За день до приготовления кулича залейте клюкву ромом. Подогрейте молоко (оно должно стать теплым, но не горячим). Добавьте 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте. Накройте опару чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы дрожжи активизировались. Взбейте яйца сахаром до пышности. Добавьте соль, масло, сливки и подошедшую опару. Перемешайте. Муку просейте вместе с какао и всыпьте в молочную смесь. Месите тесто 15-20 минут, в конце добавьте клюкву. Перемешайте. Должно получиться мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в тепло на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза. Подошедшее тесто нужно обмять и дать второй раз подойти. После этого разложите готовое тесто в подготовленные формы, заполняя их на 1/3 высоты. Дайте куличам подойти почти до края формы. Выпекайте куличи в горячей духовке при 180 C 40-50 минут. Готовые куличи выньте из формы и полностью остудите. Для глазури соедините белок с сахарной пудрой, взбейте венчиком. Добавьте какао и лимонный сок и еще раз взбейте. Покройте остывшие куличи глазурью и украсьте по вкусу.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

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