Пасха 2019: как приготовить шоколадный кулич
Вкусный рецепт кулича на Пасху с шоколадом
Кулич – главное блюдо на пасхальном столе. Мы расскажем, как приготовить оригинальный шоколадный кулич с сушеной клюквой и шоколадной глазурью.
Шоколадный пасхальный кулич с глазурью
Ингредиенты:
Для опары:
- 200 мл молока
- 1 ст.л. сахара
- 7 г сухих дрожжей
Для теста:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 120 мл растительного масла
- 100 мл сливок
- щепотка соли
- 500-600 г муки
- 50 г какао
- 150 г сушеной клюквы
- 50 мл рома
Для глазури:
- 1 белок
- 250-300 г сахарной пудры
- 1 ст.л. лимонного сока
- 30 г какао
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Рецепт приготовления:
- За день до приготовления кулича залейте клюкву ромом.
- Подогрейте молоко (оно должно стать теплым, но не горячим). Добавьте 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте. Накройте опару чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Взбейте яйца сахаром до пышности. Добавьте соль, масло, сливки и подошедшую опару. Перемешайте.
- Муку просейте вместе с какао и всыпьте в молочную смесь. Месите тесто 15-20 минут, в конце добавьте клюкву. Перемешайте. Должно получиться мягкое, слегка липнущее к рукам тесто.
- Накройте его полотенцем и поставьте в тепло на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза. Подошедшее тесто нужно обмять и дать второй раз подойти.
- После этого разложите готовое тесто в подготовленные формы, заполняя их на 1/3 высоты. Дайте куличам подойти почти до края формы. Выпекайте куличи в горячей духовке при 180 C 40-50 минут. Готовые куличи выньте из формы и полностью остудите.
- Для глазури соедините белок с сахарной пудрой, взбейте венчиком. Добавьте какао и лимонный сок и еще раз взбейте. Покройте остывшие куличи глазурью и украсьте по вкусу.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.
Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня