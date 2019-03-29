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Пасха 2019: как приготовить шоколадный кулич

Вкусный рецепт кулича на Пасху с шоколадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
Шоколадный кулич с глазурью
Шоколадный кулич с глазурью
Фото: Depositphotos

Кулич – главное блюдо на пасхальном столе. Мы расскажем, как приготовить оригинальный шоколадный кулич с сушеной клюквой и шоколадной глазурью. 

Шоколадный пасхальный кулич с глазурью

Ингредиенты:

Для опары:

  • 200 мл молока 
  • 1 ст.л. сахара
  • 7 г сухих дрожжей 

Для теста:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 120 мл растительного масла 
  • 100 мл сливок
  • щепотка соли 
  • 500-600 г муки
  • 50 г какао
  • 150 г сушеной клюквы
  • 50 мл рома 

Для глазури:

  • 1 белок
  • 250-300 г сахарной пудры 
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 30 г какао 

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Рецепт приготовления:

  1. За день до приготовления кулича залейте клюкву ромом.
  2. Подогрейте молоко (оно должно стать теплым, но не горячим). Добавьте 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте. Накройте опару чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы дрожжи активизировались. 
  3. Взбейте яйца сахаром до пышности. Добавьте соль, масло, сливки и подошедшую опару. Перемешайте. 
  4. Муку просейте вместе с какао и всыпьте в молочную смесь. Месите тесто 15-20 минут, в конце добавьте клюкву. Перемешайте. Должно получиться мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. 
  5. Накройте его полотенцем и поставьте в тепло на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза.  Подошедшее тесто нужно обмять и дать второй раз подойти. 
  6. После этого разложите готовое тесто в подготовленные формы, заполняя их на 1/3 высоты. Дайте куличам подойти почти до края формы. Выпекайте куличи в горячей духовке при 180 C 40-50 минут. Готовые куличи выньте из формы и полностью остудите. 
  7. Для глазури соедините белок с сахарной пудрой, взбейте венчиком. Добавьте какао и лимонный сок и еще раз взбейте. Покройте остывшие куличи глазурью и украсьте по вкусу.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей

Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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