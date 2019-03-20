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Пасха 2019: рецепт творожной пасхи

Узнайте, как готовится творожная пасха: рецепт с цукатами и миндалем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:44
Рецепт пасхи с фото
Рецепт пасхи с фото
Фото: Pixabay

Творожная пасха, рецепт которой мы предлагаем вашему вниманию сегодня – одно из главных блюд на праздничном столе в день Воскресения Господня.

Это не простой десерт, а ритуальная пасхальная еда со своей интересной легендой. Именно творожная пасха по своей форме и содержанию символизирует Небесный Сион – счастливый и радостный Господень город без храма, о котором мечтает каждый верующий. Как приготовить творожную пасху по классическому рецепту, читайте в нашей статье.

Рецепт вкусной пасхи вовсе несложный. Главное взять качественные продукты, желательно домашние творог и сметану. Также вам понадобится специальная деревянная или пластмассовая форма для пасхи в виде пирамидки. Единственное, что занимает много времени – это процесс "созревания" творожной пасхи в холодильнике. Поэтому важно рассчитать время, чтобы это ритуальное блюдо успело приготовиться как раз на Пасху.

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Для рецепта пасхи творожной вам понадобится:

  • 500 г жирного творога,
  • 100 г жирной сметаны,
  • 100 г сливочного масла,
  • 100 г сахарной пудры,
  • 50 г цукатов,
  • 50 г миндаля,
  • 10 г ванильного сахара.

Вкусная творожная пасха – рецепт приготовления:

  1. Творог протрите через сито, чтобы избавиться от комочков.
  2. Добавьте в творог мягкое сливочное масло, а также сметану и хорошенько все перемешайте до однородной массы.
  3. Миндаль измельчите блендером. Крупные цукаты можно порезать.
  4. Всыпьте в творог измельченные цукаты и миндаль, сахарную пудру, ванильный сахар и хорошенько вымесите всю массу.
  5. Форму для творожной пасхи застелите марлей. Внутрь поместите готовую творожную массу, а сверху положите гнет.
  6. Имейте в виду, что из творожной массы будет выделяться сыворотка, поэтому под форму необходимо подставить тарелку, куда будет стекать вся жидкость.
  7. Творожную пасху по рецепту следует отправить в холодильник на 1 сутки.
  8. Перед подачей на стол в день Воскресенья Христова достаньте творожную пасху из формы и украсьте глазурью, цветной кондитерской посыпкой и цукатами.

Приятного аппетита!

Ранее мы публиковали рецепт пасхи в духовке.

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