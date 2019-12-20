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Паштет из копченой скумбрии с зеленью и сливочным сыром

Намазка из копченой скумбрии для бутербродов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Паштет из скумбрии
Паштет из скумбрии
Фото: Depositphotos

Домашний паштет можно сделать не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из копченой скумбрии, сливочного сыра и зелени. Это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

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Паштет из копченой скумбрии

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 269 ккал

Ингредиенты:

  • Рыба скумбрия копченая – 250 г
  • Сыр сливочный – 200 г
  • Лимон (сок) – 1 ч.л.
  • Лимон (цедра) – 1 ст.л.
  • Хрен – 1 ст.л.
  • Зелень рубленая – 2 ст.л.
  • Хлеб – для подачи

Способ приготовления:

  1. Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
  2. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
  3. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Полезный совет

Багет лучше подсушить в духовке или обжарить в тостере. Паштет из скумбрии на теплом хлебе гораздо вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного грибного паштета с чесноком.

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Источник: Сегодня
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