Паштет из копченой скумбрии с зеленью и сливочным сыром

Намазка из копченой скумбрии для бутербродов

Паштет из скумбрии Фото: Depositphotos

Домашний паштет можно сделать не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из копченой скумбрии, сливочного сыра и зелени. Это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Читайте также: Как приготовить паштет из форели и куриного филе

Паштет из копченой скумбрии

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

269 ккал

Ингредиенты:

Рыба скумбрия копченая – 250 г

Сыр сливочный – 200 г

Лимон (сок) – 1 ч.л.

Лимон (цедра) – 1 ст.л.

Хрен – 1 ст.л.

Зелень рубленая – 2 ст.л.

Хлеб – для подачи

Способ приготовления:

Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Полезный совет

Багет лучше подсушить в духовке или обжарить в тостере. Паштет из скумбрии на теплом хлебе гораздо вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного грибного паштета с чесноком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.