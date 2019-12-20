Паштет из копченой скумбрии с зеленью и сливочным сыром
Намазка из копченой скумбрии для бутербродов
Домашний паштет можно сделать не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из копченой скумбрии, сливочного сыра и зелени. Это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты.
Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:
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Паштет из копченой скумбрии
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 269 ккал
Ингредиенты:
- Рыба скумбрия копченая – 250 г
- Сыр сливочный – 200 г
- Лимон (сок) – 1 ч.л.
- Лимон (цедра) – 1 ст.л.
- Хрен – 1 ст.л.
- Зелень рубленая – 2 ст.л.
- Хлеб – для подачи
Способ приготовления:
- Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
- Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
- Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.
Полезный совет
Багет лучше подсушить в духовке или обжарить в тостере. Паштет из скумбрии на теплом хлебе гораздо вкуснее.
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Источник: Сегодня