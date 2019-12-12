Паста с креветками в сливочном соусе: рецепт дня
Рецепт феттуччине с креветками, сливками и чесноком
Паста с креветками, пармезаном, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для легкого обеда в итальянском стиле.
Смотрите видео, как сделать пасту с мидиями:
Используйте для этого блюда свежезамороженные тигровые креветки среднего размера. Переложите необходимое количество креветок из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы они оттаяли.
Феттуччине с креветками и кукурузой
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Феттуччине – 300 г
- 12 тигровых креветок
- 80 мл оливкового масла
- 50 мл белого сухого вина
- 200 мл сливок 20%
- 50 г тертого пармезана
- Несколько веточек базилика
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
- Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
- Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
- Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.
Полезный совет
Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.