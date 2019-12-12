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Паста с креветками в сливочном соусе: рецепт дня

Рецепт феттуччине с креветками, сливками и чесноком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Паста с креветками в сливках
Паста с креветками в сливках
Фото: freepik.com

Паста с креветками, пармезаном, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для легкого обеда в итальянском стиле.

Смотрите видео, как сделать пасту с мидиями:

Используйте для этого блюда свежезамороженные тигровые креветки среднего размера. Переложите необходимое количество креветок из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы они оттаяли.

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Феттуччине с креветками и кукурузой

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Феттуччине – 300 г
  • 12 тигровых креветок
  • 80 мл оливкового масла
  • 50 мл белого сухого вина
  • 200 мл сливок 20%
  • 50 г тертого пармезана
  • Несколько веточек базилика
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
  2. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
  3. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
  4. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

Полезный совет

Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

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Источник: Сегодня
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