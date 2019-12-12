Паста с креветками в сливочном соусе: рецепт дня

Рецепт феттуччине с креветками, сливками и чесноком

Паста с креветками в сливках Фото: freepik.com

Паста с креветками, пармезаном, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для легкого обеда в итальянском стиле.

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Используйте для этого блюда свежезамороженные тигровые креветки среднего размера. Переложите необходимое количество креветок из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы они оттаяли.

Феттуччине с креветками и кукурузой

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Феттуччине – 300 г

12 тигровых креветок

80 мл оливкового масла

50 мл белого сухого вина

200 мл сливок 20%

50 г тертого пармезана

Несколько веточек базилика

1 зубчик чеснока

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

Полезный совет

Вы можете добавить в соус небольшую баночку консервированной кукурузы.

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