Паста с томатным соусом и копчеными ребрышками: пошаговый рецепт от Григория Германа
Ведущий готовит пасту с помидорами, свиными ребрами и сыром
В форме бабочек, улиток, букв, ниток; длинные и короткие, для супов и запекания – все это макароны, любимая еда всех поколений, да еще и простая в приготовлении. Существуют мягкие сорта – они более низкого качества. В идеале, пасту делают из твердых сортов пшеницы.
Как же разобраться, что такое спагеттони, капеллини или, например, тальятелле? Все просто – окончание слова указывает на размер.
Кстати, цветные макароны, которые можно встретить в магазинах, абсолютно безвредные. Их окрашивают натуральными красителями – шпинатом, морковью, свеклой и чернилами каракатицы.
Сегодня мы покажем очень простой рецепт авторской пасты. А делать ее будет ведущий Григорий Герман.
За основу он взял пасту, которая называется арабьята. Она готовится с томатным соусом, помидорами черри, оливками и каперсами. Григорий Герман решил добавить в это блюдо копченые ребрышки.
Фирменный рецепт пасты от Григория Германа
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Оливковое масло
- Чеснок
- Томатная паста
- Вода
- Оливки
- Помидоры черри
- Паста из твердых сортов пшеницы
- Соль
- Копченые свиные ребрышки
- Зеленый базилик
- Соль
- Сахар
Способ приготовления:
- Для соуса разогрейте на сковороде оливковое масло и добавьте чеснок. Готовьте до появления аромата, затем удалите.
- Выложите томатную пасту, слегка обжарьте и влейте немного воды.
- Добавьте нарезанные оливки и мелко порубленные помидоры.
- Отварите пасту в подсоленной воде.
- Добавьте в соус нарезанные свиные ребрышки. Нарежьте и добавьте базилик.
- Теперь все перемешайте, ребра отложите для декора, добавьте соль и сахар по вкусу, высыпьте пасту и все перемешайте. Готовьте еще минуту.
- Добавьте тертый сыр, чтобы он расплавился.
- Пасту выложить на тарелку, украсьте ребрышками, пармезаном и базиликом.
От макарон толстеют: правда или миф
И не верьте, что от макаронтолстеют, ведь существуют даже специальные макаронные диеты. Если употреблять пасту из твердых сортов пшеницы с овощами на томатной основе, это, оказывается, вполне диетическое блюдо.
Напомним, ранее мы писали, как готовить макароны, чтобы они не слипались. "Сегодня" также рассказывали, как есть макароны и не толстеть.
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