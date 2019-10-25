Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Паста с томатным соусом и копчеными ребрышками: пошаговый рецепт от Григория Германа

Ведущий готовит пасту с помидорами, свиными ребрами и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15

В форме бабочек, улиток, букв, ниток; длинные и короткие, для супов и запекания – все это макароны, любимая еда всех поколений, да еще и простая в приготовлении. Существуют мягкие сорта – они более низкого качества. В идеале, пасту делают из твердых сортов пшеницы.

Читайте также:
Как приготовить макароны по-флотски: классический рецепт с фаршем

Как же разобраться, что такое спагеттони, капеллини или, например, тальятелле? Все просто – окончание слова указывает на размер.

Макароны красят чернилами каракатицы
Макароны красят чернилами каракатицы
Фото: Depositphotos

Кстати, цветные макароны, которые можно встретить в магазинах, абсолютно безвредные. Их окрашивают натуральными красителями – шпинатом, морковью, свеклой и чернилами каракатицы.

Сегодня мы покажем очень простой рецепт авторской пасты. А делать ее будет ведущий Григорий Герман.

За основу он взял пасту, которая называется арабьята. Она готовится с томатным соусом, помидорами черри, оливками и каперсами. Григорий Герман решил добавить в это блюдо копченые ребрышки.

Фирменный рецепт пасты от Григория Германа

Паста со свиными ребрышками
Паста со свиными ребрышками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Оливковое масло
  • Чеснок
  • Томатная паста
  • Вода
  • Оливки
  • Помидоры черри
  • Паста из твердых сортов пшеницы
  • Соль
  • Копченые свиные ребрышки
  • Зеленый базилик
  • Соль
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Для соуса разогрейте на сковороде оливковое масло и добавьте чеснок. Готовьте до появления аромата, затем удалите.
  2. Выложите томатную пасту, слегка обжарьте и влейте немного воды.
  3. Добавьте нарезанные оливки и мелко порубленные помидоры.
  4. Отварите пасту в подсоленной воде.
  5. Добавьте в соус нарезанные свиные ребрышки. Нарежьте и добавьте базилик.
  6. Теперь все перемешайте, ребра отложите для декора, добавьте соль и сахар по вкусу, высыпьте пасту и все перемешайте. Готовьте еще минуту.
  7. Добавьте тертый сыр, чтобы он расплавился.
  8. Пасту выложить на тарелку, украсьте ребрышками, пармезаном и базиликом.

От макарон толстеют: правда или миф

И не верьте, что от макаронтолстеют, ведь существуют даже специальные макаронные диеты. Если употреблять пасту из твердых сортов пшеницы с овощами на томатной основе, это, оказывается, вполне диетическое блюдо.

Напомним, ранее мы писали, как готовить макароны, чтобы они не слипались. "Сегодня" также рассказывали, как есть макароны и не толстеть.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Драники с кабачками и цветной капустой: рецепт дня Григорий Герман: Изменив себя, меняется и мир вокруг Фаршированный перец в мультиварке: классический рецепт с мясом и рисом Рассольник на зиму с перловкой: пошаговый рецепт приготовления
макароны паста рецепт свойства продуктов Григорий Герман ребрышки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряFood

Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Новости партнеров

В сети показали девушку Андрея Данилко
В сети показали девушку Андрея Данилко
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
«Останься»: сенсационная находка родных после смерти Началовой
«Останься»: сенсационная находка родных после смерти Началовой
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин