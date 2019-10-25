Паста с томатным соусом и копчеными ребрышками: пошаговый рецепт от Григория Германа

Ведущий готовит пасту с помидорами, свиными ребрами и сыром

В форме бабочек, улиток, букв, ниток; длинные и короткие, для супов и запекания – все это макароны, любимая еда всех поколений, да еще и простая в приготовлении. Существуют мягкие сорта – они более низкого качества. В идеале, пасту делают из твердых сортов пшеницы.

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Макароны красят чернилами каракатицы Фото: Depositphotos

Кстати, цветные макароны, которые можно встретить в магазинах, абсолютно безвредные. Их окрашивают натуральными красителями – шпинатом, морковью, свеклой и чернилами каракатицы.

Сегодня мы покажем очень простой рецепт авторской пасты. А делать ее будет ведущий Григорий Герман.

За основу он взял пасту, которая называется арабьята. Она готовится с томатным соусом, помидорами черри, оливками и каперсами. Григорий Герман решил добавить в это блюдо копченые ребрышки.

Фирменный рецепт пасты от Григория Германа

Паста со свиными ребрышками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Оливковое масло

Чеснок

Томатная паста

Вода

Оливки

Помидоры черри

Паста из твердых сортов пшеницы

Соль

Копченые свиные ребрышки

Зеленый базилик

Соль

Сахар

Способ приготовления:

Для соуса разогрейте на сковороде оливковое масло и добавьте чеснок. Готовьте до появления аромата, затем удалите. Выложите томатную пасту, слегка обжарьте и влейте немного воды. Добавьте нарезанные оливки и мелко порубленные помидоры. Отварите пасту в подсоленной воде. Добавьте в соус нарезанные свиные ребрышки. Нарежьте и добавьте базилик. Теперь все перемешайте, ребра отложите для декора, добавьте соль и сахар по вкусу, высыпьте пасту и все перемешайте. Готовьте еще минуту. Добавьте тертый сыр, чтобы он расплавился. Пасту выложить на тарелку, украсьте ребрышками, пармезаном и базиликом.

От макарон толстеют: правда или миф

И не верьте, что от макаронтолстеют, ведь существуют даже специальные макаронные диеты. Если употреблять пасту из твердых сортов пшеницы с овощами на томатной основе, это, оказывается, вполне диетическое блюдо.

Напомним, ранее мы писали, как готовить макароны, чтобы они не слипались. "Сегодня" также рассказывали, как есть макароны и не толстеть.

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