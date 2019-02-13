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Печенье "Брауни с малиновым ганашем": рецепт от Лизы Глинской

Вкусный и оригинальный десерт к 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Печенье на День святого Валентина
Печенье на День святого Валентина
Фото: glinskaya.org

День святого Валентина ежегодно отмечают 14 февраля. На этот праздник принято дарить валентинки, цветы и сладости. Если вы хотите порадовать свою вторую половинку, сделайте вкусный десерт своими руками. Например, "Брауни с малиновым ганашем". 

"Обязательно приготовьте это печенье для любимых", – советует известный кондитер и судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ Лиза Глинская.

Брауни с малиновым ганашем

Ингредиенты:

  • 200 г черного шоколада 
  • 50 г сливочного масла 
  • 100 г яица 
  • 130 г сахара 
  • 100 г муки 
  • 5 г разрыхлителя 
  • 1 г соли

Для ганаша с малиной:

  • 250 г молочного шоколада 
  • 120 мл сливок (жирность не менее 30%) 
  • 100 г пюре малины (без косточки) 
  • 30 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. 
  2. На паровой бане или в микроволновой печи растопить шоколад со сливочным маслом. 
  3. Вмешать яйца с сахаром, добавить растопленное масло с шоколадом. Перемешать. 
  4. Добавить сухие ингредиенты. Вымешать до однородности. 
  5. Отсадить печенье на пергамент, с помощью кондитерского мешка, без насадки. Печенье подрастет, так что отсаживайте на хорошем расстоянии друг от друга. 
  6. Выпекать при температуре 170 градусов, 12-15 минут (с конвекцией).
  7. Приготовить малиновый ганаш. Прогреть сливки до появления пара, но не кипятить. Вылить сливки на шоколад, перемешать. Добавить горячее малиновое пюре. Пробить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло, снова пробить блендером. Накрыть ганаш пленкой "в контакт" и убрать в холодильник на 3-4 часа, до загустения или оставить в прохладном месте при температуре 19-20, на ночь. 
  8. Начинить ганашем печенье и накормить любимых.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.

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шоколад день святого валентина десерт печенье Лиза Глинская
Источник: Сегодня
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