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Печенье на День святого Валентина в виде сердечек: лучшие рецепты

Рецепты печенья на 14 февраля с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Печенье на 14 февраля
Печенье на 14 февраля
Фото: freepik.com

Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному, но самый беспроигрышный вариант – приготовить домашнее печенье в виде сердечек.

Смотрите видео, что дарить на День влюбленных:

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Печенье "Сердечки" с глазурью

Печенье на День святого Валентина
Печенье на День святого Валентина
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Время приготовления:

  • 2 часа

Для печенья:

  • 100 г сливочного масла
  • 150 г муки
  • 0.5 ч.л. разрыхлителя
  • 75 г сахара

Для марципана:

  • 80 г очищенного миндаля
  • 60 г сахарной пудры
  • 1 яичный белок
  • 1 ч.л. ликера Амаретто

Для украшения:

  • 110 г джема
  • 2 ст.л. концентрированного молока
  • 75 г сахарной пудры
  • Красный пищевой краситель

Способ приготовления:

  1. Для приготовления марципана молотый миндаль соединяем с сахарной пудрой, белком, ликером и тщательно перемешиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 30 минут в холодильник.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром, смешиваем с марципановой массой. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем тесто в пласт толщиной 0, 5 см и вырезаем сердечки.
  3. Выкладываем на смазанный сливочным маслом противень и отправляем в разогретую до 180 ºС духовку на 8-10 минут. Готовое печенье полностью остужаем.
  4. Конфитюр прогреваем на медленном огне и смазываем каждое печенье с помощью кулинарной кисти. Сахарную пудру просеиваем и смешиваем с концентрированным молоком, половину глазури окрашиваем в розовый цвет.
  5. На половину сердечек наносим глазурь белого цвета, на остальные – розовую. Это удобно делать с помощью ножа. На влажную глазурь можно нанести глазурь другого цвета и с помощью зубочистки нарисовать узор.

Песочные "Сердечки" с джемом

Печенье на 14 февраля с джемом
Печенье на 14 февраля с джемом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 270 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 2 желтка
  • Цедра половины лимона
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Густой джем
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло выкладываем в миску. Добавляем сахарную пудру с ванилином, и все тщательно растираем.
  2. Цедру половины лимона натираем на мелкой терке.
  3. Добавляем желтки и все тщательно перетираем. В два приема добавляем 250 г муки, а оставшиеся 20 г высыпаем на стол под тесто. Замешиваем мягкое пластичное тесто, старайтесь муку больше не добавлять — чтобы избежать излишней жесткости. Завернем его в пищевую пленку и отправим на час в холодильник.
  4. Раскатываем тесто между двух листов пергаментной бумаги в пласт толщиной 4-5 мм. Верхний пергамент убираем.
  5. Берем формочку в виде большого сердечка и прямо на листе начинаем формировать наши сладкие валентинки. То тесто, что осталось — снова пустим в дело: соберем в ком, раскатаем и сделаем еще несколько сердечек.
  6. Теперь берем формочку сердца меньшего размера и вырезаем в больших сердечках дырку в виде маленьких сердечек. При этом у нас образуется еще и куча маленьких сердечек.
  7. Ставим тесто в горячую духовку и печем при 180 ºС в течение 7-10 минут.
  8. Посыпаем наши сердечки с выемкой сахарной пудрой.
  9. На целые большие сердечки-печеньки укладываем ложечку густого джема — в самую серединку. Сверху приклеим посыпанную пудрой верхнюю часть. Получается двухслойная валентинка с красивой цветной серединкой и белоснежной обсыпкой.

Ореховое печенье "Сердечки"

Печенье на День святого Валентина
Печенье на День святого Валентина
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 2 стакана
  • Сода – 1 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Масло сливочное – 250 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйцо – 1-2 шт.
  • Фундук (или любые другие орехи) – 50 г

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло взбиваем с сахаром и смешиваем с корицей и мукой.
  2. Затем добавляем взбитое яйцо, гашеную лимонным соком соду и перемолотые блендером орехи. Если под рукой нет орехов, то муки нужно взять 2,5 стакана.
  3. Месим тесто до гладкости и кладем на час в холодильник, накрыв пищевой пленкой.
  4. Раскатываем тесто в пласт толщиной 0.5 см. Вырезаем сердечки с помощью формочек для печенья.
  5. Выпекаем в разогретой на 180 ºС духовке примерно 7-10 минут. Даем остыть на решетке.

Совет: Готовые пряники-валентинки можно покрыть глазурью: взбить сок лимона примерно с шестью столовыми ложками сахарной пудры и одним яичным белком до получения гладкой белой массы. В глазурь можно добавить краситель, чтобы сделать сердечки красными или розовыми.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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