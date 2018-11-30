Печенье на Новый год: курабье с ягодным джемом

Вместо джема вы можете наполнить печенье растопленным шоколадом

Печенье с джемом Фото: depositphotos.com

На Новый год и Рождество традиционно готовят вкусную сладкую выпечку: фруктовые кексы, штоллены и печенье. Мы расскажем, как сделать вкусное домашнее печенье с ягодной начинкой. Оно может храниться в коробке около двух недель, оставаясь мягким и рассыпчатым.

Печенье с джемом

Ингредиенты на 18-20 штук:

100 г сливочного масла (82% жирности)

50 г сахарной пудры

1 белок

200 г муки

щепотка морской соли

1/2 стручка ванили (по желанию)

3-4 капли миндальной эссенции (по желанию)

густой ягодный джем – для начинки

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Рецепт приготовления:

Противень застелить бумагой для выпечки. Масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой в кухонном комбайне, добавить белок, снова взбить. Всыпать муку, добавить соль, содержимое стручка ванили или миндальную эссенцию, взбивать до тех пор, пока тесто не начнет собираться в ком вокруг ножей. Замесить тесто, сформировать из него шар и оставить на 10 минут. Скатать из теста шарики, в которых сделать углубление с помощью пальца, выложить печенье на подготовленный противень и убрать в холодильник на 1 час. Духовку разогреть до 190 градусов. Выпекать печенье на верхнем уровне предварительно разогретой духовки 6-8 минут, достать, вновь сделать углубление пальцем или ручкой ложки, вернуть в духовку и выпекать еще 6-8 минут. Печенье должно подрумяниться снизу и остаться светлым сверху, чем дольше оно выпекается, тем больше вероятность того, что появятся трещинки. Горячее печенье посыпать просеянной сахарной пудрой, углубление заполнить джемом.

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