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Перепела в гранатовом соусе: рецепт дня

Готовим жареных перепелок с соком и зернами граната

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Перепела в гранатовом соусе
Перепела в гранатовом соусе
Фото: Depositphotos

Жареные перепелки в гранатовом соке – это очень вкусное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Смотрите видео, как выбрать качественный гранатовый сок:

Птица, приготовленная по нашему рецепту, получается нежной, ароматной и сочной. Готовых перепелок можно подать на подушке из рукколы, украсив дольками томата черри и полив гранатовым соусом.

Перепелки в гранатовом соусе

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 перепелки
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 небольшая луковица, очищенная и нарезанная
  • 1 небольшой помидор, очищенный и нарезанный
  • 2-3 веточки петрушки, нарезанной
  • 2/3 чашки куриного бульона
  • Семена 1 граната
  • Соль и свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Перепелов помыть и вытереть насухо бумажными полотенцами. Чтобы тушки быстрее приготовились, их можно разрезать пополам.
  2. Обжарить перепелов на оливковом масле в большой сковороде на среднем огне до румяной корочки. Отложить в сторону.
  3. В той же сковороде обжарить лук до мягкости на слабом огне. Добавить помидор и зелень. Готовить еще 3 минуты.
  4. Влить в сковороду бульон, посолить и поперчить. На среднем огне довести до кипения. Добавить семена граната, отложив немного для подачи.
  5. Уменьшить огонь до минимума, вернуть перепелок на сковороду, накрыть крышкой и тушить до готовности 15-20 минут.
  6. Снова переложить перепелов на тарелку и накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
  7. Соус процедить и выпарить на среднем огне, пока он немного не загустеет. Это займет около 20 минут. По необходимости посолить и поперчить.
  8. Подавать перепелов вместе с соусом и оставшимися зернами граната.

Как почистить гранат быстро и без брызг

  • Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.
  • Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки.
  • Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
  • Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
  • Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 секунд – и все зерна в тарелке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо с ежевикой и зернами граната. "Сегодня" также делились рецептом шашлыка в гранатовом соусе.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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