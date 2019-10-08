Перепела в гранатовом соусе: рецепт дня
Готовим жареных перепелок с соком и зернами граната
Жареные перепелки в гранатовом соке – это очень вкусное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.
Смотрите видео, как выбрать качественный гранатовый сок:
Птица, приготовленная по нашему рецепту, получается нежной, ароматной и сочной. Готовых перепелок можно подать на подушке из рукколы, украсив дольками томата черри и полив гранатовым соусом.
Перепелки в гранатовом соусе
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 перепелки
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 небольшая луковица, очищенная и нарезанная
- 1 небольшой помидор, очищенный и нарезанный
- 2-3 веточки петрушки, нарезанной
- 2/3 чашки куриного бульона
- Семена 1 граната
- Соль и свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Перепелов помыть и вытереть насухо бумажными полотенцами. Чтобы тушки быстрее приготовились, их можно разрезать пополам.
- Обжарить перепелов на оливковом масле в большой сковороде на среднем огне до румяной корочки. Отложить в сторону.
- В той же сковороде обжарить лук до мягкости на слабом огне. Добавить помидор и зелень. Готовить еще 3 минуты.
- Влить в сковороду бульон, посолить и поперчить. На среднем огне довести до кипения. Добавить семена граната, отложив немного для подачи.
- Уменьшить огонь до минимума, вернуть перепелок на сковороду, накрыть крышкой и тушить до готовности 15-20 минут.
- Снова переложить перепелов на тарелку и накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
- Соус процедить и выпарить на среднем огне, пока он немного не загустеет. Это займет около 20 минут. По необходимости посолить и поперчить.
- Подавать перепелов вместе с соусом и оставшимися зернами граната.
Как почистить гранат быстро и без брызг
- Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.
- Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки.
- Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
- Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
- Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 секунд – и все зерна в тарелке.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо с ежевикой и зернами граната. "Сегодня" также делились рецептом шашлыка в гранатовом соусе.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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