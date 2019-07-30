Персики: польза, вред, калорийность и правила выбора

Персик – фрукт, который нужно обязательно включить в свое летнее меню

Персики полезны для здоровья Фото: Depositphotos

Персики – одни из самых вкусных и полезных летних фруктов. Богатые витаминами А и С, они повышают иммунитет, улучшают состояние кожи и делают зрение более острым. А кальций, который входит в состав этих плодов, укрепляет волосы и ногти.

Смотрите видео, можно ли есть косточки персиков:

Сезон персиков начинается в середине лета и длится до конца сентября. Эти плоды хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими фруктами и ягодами. Из них получаются отличные фруктовые салаты и освежающие напитки, десерты и выпечка. Персики можно подавать вместе с мясом, печенью и сырами.

Как выбрать самые вкусные персики

Персики должны быть сочными и сладкими Фото: Pixabay

Практически все сорта персиков внешне очень похожи, единственное исключение – инжирный персик. По форме он напоминает инжир и отличается от своих собратьев тем, что его белая очень сладкая мякоть хорошо отделяется от персиковой косточки. Интересно, что с инжиром такие персики роднит только название и в какой-то степени внешний вид, но сорт не был получен путем скрещивание персиков с инжиром.

А вот "лысые персики" – нектарины – получены в результате скрещивания персиков обычных со сливами. У нектаринов гладкая косточка, которая легко отделяется от мякоти, и сладкий приятный вкус.

Хороший персик выбрать достаточно просто. Спелый фрукт очень ароматный, яркий, при сжатии он слегка пружинит. Его мякоть, в зависимости от сорта, может быть белой, насыщенно желтой или нежно-розовой. Покупая этот плод на рынке, следует обратить особое внимание на те фрукты, возле которых роятся пчелы. Именно эти персики и являются самыми спелыми и натуральными: насекомых не обмануть.

Что делать с зелеными персиками

Зеленые персики могут "дойти" Фото: Pixabay

Не стоит расстраиваться, если при покупке попался не вполне зрелый фрукт. Многие сорта персиков могут дозревать при комнатной температуре за несколько дней. По своим вкусовым качествам такие персики лишь совсем немного уступают собранным вовремя.

Покупка персиков в больших магазинах требует особого внимания: как правило, для лучшего хранения фрукты обрабатываются различными химическими веществами. Проверить это можно только лишь дома, разрезав плод и посмотрев на его косточку. Если она засохшая, то этот персик лучше использовать для пирога или компота, но не есть сырым.

Персики: польза для здоровья

Персики богаты витаминами Фото: Pixabay

Специалисты по ароматерапии доказали, что запах этого плода проявляет себя как антидепрессант. Он способствует поднятию настроения, улучшению деятельности мозга, памяти, усилению концентрации внимания. Вкусный фрукт также считается диетическим продуктом, поэтому рекомендуется беременным и детям разного возраста.

Одно из главных полезных свойств персика – его общеукрепляющее действие, которое необходимо для людей с сильным истощением после продолжительной болезни;

Рекомендуется принимать персиковый сок при желудочных болезнях, которым сопутствует пониженная кислотность желудочного сока;

Свежие персики являются эффективным мочегонным средством, способствуют выведению из почек песка;

В связи с тем, что в персиках находятся соли калия, способствующие укреплению сердца, эти плоды рекомендуются употреблять и при сердечных заболеваниях;

Фосфор и калий, которыми богат персик, улучшают работу головного мозга, стимулируют память и повышают общую работоспособность;

Помогает этот фрукт и при пониженном гемоглобине. Поэтому его особенно рекомендуют беременным и детям;

Благодаря тому, что в свежих персиках много витаминов A, C и B, этот фрукт помогает повысить иммунитет. По этой причине персики полезны при простуде.

Калорийность персиков и как правильно их есть

Персики включают мало калорий Фото: Pixabay

Персик считается низкокалорийным продуктом: его энергетическая ценность – всего 46 килокалорий. Поэтому этот фрукт прекрасно подойдет в качестве десерта и будет замечательной заменой сладостям для тех, кто вынужден соблюдать диету.

Желательно употреблять персики в первой половине дня. Это, с одной стороны, стимулирует пищеварение, а с другой – гарантирует, что содержащиеся во фруктах углеводы будут израсходованы в течение дня, а не останутся в виде жировой прослойки.

Кому нельзя употреблять персики

Персики и абрикосы могут вызвать аллергию Фото: Pixabay

Даже самые полезные продукты имеют наряду с неоспоримыми своими достоинствами недостатки. Персик, конечно же, не является исключением. В ряде случаев придется вовсе отказаться от употребления персиков или хотя бы есть сладкие плоды с осторожностью, прислушиваясь к реакции своего организма:

Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;

Сахарный диабет (персик богат сахарами, злоупотреблять этими фруктами может быть опасно);

Ожирение (конечно, персик предпочтительнее пирожных, но все-таки углеводов в нем немало);

Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;

Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.

Даже совершенно здоровые люди могут "заработать" расстройство пищеварения, если будут питаться одними только персиками. Поэтому не стоит злоупотреблять этими фруктами и есть их в слишком большом количестве.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить персиковый лимонад. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь песочный пирог с персиками.

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