Персики в сиропе на зиму: рецепт вкусной домашней заготовки
Готовим на зиму персики, консервированные половинками
Персики, заготовленные на зиму по этому рецепту, получаются сочными, ароматными и сладкими. Их можно есть просто так, подавать вместе с мороженым и добавлять в десерты, выпечку и фруктовые салаты.
Чтобы половинки персиков хорошо держали форму, выбирайте спелые, но плотные плоды.
Персики на зиму в сиропе
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 222 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг персиков
- 400 г сахара
- 1 л воды
- 1 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Персики хорошо помойте. Затем разрежьте вдоль, удалите косточку. Половинки очистите от кожицы.
- Разложите подготовленные половинки персиков в стерилизованные банки. Укладывайте половинки плотно, но при этом не сильно прижимайте их, чтобы персики сохранили форму.
- Теперь залейте персики в банках крутым кипятком, прикройте стерильными крышками и оставьте на 20 минут.
- Затем слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахарный песок и лимонную кислоту.
- Поставьте на плиту, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
- Залейте персики горячим сиропом и сразу же закройте крышками.
- Переверните банки крышками вниз и укутайте одеялом или пледом до полного остывания.
- Когда банки полностью остынут, уберите их на хранение в прохладное место.
Полезный совет
Если кожура плохо сходит с персиков, предварительно обдайте плоды кипятком.
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Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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