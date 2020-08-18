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Персики в сиропе на зиму: рецепт вкусной домашней заготовки

Сегодня, 10:22

Готовим на зиму персики, консервированные половинками

Персики, заготовленные на зиму по этому рецепту, получаются сочными, ароматными и сладкими. Их можно есть просто так, подавать вместе с мороженым и добавлять в десерты, выпечку и фруктовые салаты.

Чтобы половинки персиков хорошо держали форму, выбирайте спелые, но плотные плоды.

Персики на зиму в сиропе

Персики на зиму
Персики на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 222 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг персиков
  • 400 г сахара
  • 1 л воды
  • 1 ч.л. лимонной кислоты

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Способ приготовления:

  1. Персики хорошо помойте. Затем разрежьте вдоль, удалите косточку. Половинки очистите от кожицы.
  2. Разложите подготовленные половинки персиков в стерилизованные банки. Укладывайте половинки плотно, но при этом не сильно прижимайте их, чтобы персики сохранили форму.
  3. Теперь залейте персики в банках крутым кипятком, прикройте стерильными крышками и оставьте на 20 минут.
  4. Затем слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахарный песок и лимонную кислоту.
  5. Поставьте на плиту, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
  6. Залейте персики горячим сиропом и сразу же закройте крышками.
  7. Переверните банки крышками вниз и укутайте одеялом или пледом до полного остывания.
  8. Когда банки полностью остынут, уберите их на хранение в прохладное место.

Полезный совет

Если кожура плохо сходит с персиков, предварительно обдайте плоды кипятком.

Смотрите видео, почему нужно пить домашние компоты:

Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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