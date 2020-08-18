Персики в сиропе на зиму: рецепт вкусной домашней заготовки

Готовим на зиму персики, консервированные половинками

Персики, заготовленные на зиму по этому рецепту, получаются сочными, ароматными и сладкими. Их можно есть просто так, подавать вместе с мороженым и добавлять в десерты, выпечку и фруктовые салаты.

Чтобы половинки персиков хорошо держали форму, выбирайте спелые, но плотные плоды.

Персики на зиму в сиропе

Персики на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

222 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг персиков

400 г сахара

1 л воды

1 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Персики хорошо помойте. Затем разрежьте вдоль, удалите косточку. Половинки очистите от кожицы. Разложите подготовленные половинки персиков в стерилизованные банки. Укладывайте половинки плотно, но при этом не сильно прижимайте их, чтобы персики сохранили форму. Теперь залейте персики в банках крутым кипятком, прикройте стерильными крышками и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду с банок в кастрюлю, добавьте сахарный песок и лимонную кислоту. Поставьте на плиту, доведите до кипения и варите 2-3 минуты. Залейте персики горячим сиропом и сразу же закройте крышками. Переверните банки крышками вниз и укутайте одеялом или пледом до полного остывания. Когда банки полностью остынут, уберите их на хранение в прохладное место.

Полезный совет

Если кожура плохо сходит с персиков, предварительно обдайте плоды кипятком.

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Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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