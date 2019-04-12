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Анонс

Пескова против Яблонской: на "МастерШеф. Профессионалы": состоится битва двух титанов

Королевы десертов будут соперничать между собой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Лиза Глинская тоже была Королевой десертов на "МастерШеф"
Лиза Глинская тоже была Королевой десертов на "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

В каждом сезоне "МастерШеф" появляется свой Король кондитеров. В свое время это были Наталья Левензон, Владимир Троцкий и, конечно, Елизавета Глинская. Но в сезоне "МастерШеф. Профессионалы" не одна, а целых две Королевы: Екатерина Яблонская и Екатерина Пескова.

Между Яблонской и Песковой с самого начала нарастало противостояние. А в субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" они, наконец-то, сразятся в десертном бою. В гости к проекту приедут уже повзрослевшие участники детского "МастерШеф", а две команды должны удивить их своими десертами. Естественно, капитанами станут Яблонская и Пескова.

В седьмом эфире состоится битва "десертников"
В седьмом эфире состоится битва "десертников"
Фото: пресс-служба СТБ

В самом начале конкурса судьи представят профессионалам сладкую карусель – это и есть задание конкурса. Двум командам нужно приготовить двухъярусную сладкую карусель, где десерты должны быть связаны между собой одной темой.

"Нам надоели деления на "кондитеров" и "мясников". Мы набрали профессионалов, а значит, они должны быть многофункциональными, и справиться с любой задачей. Конечно, приготовить двухъярусный торт – это сложная задача, поэтому участникам нужно приложить максимум своих усилий и показать, на что они способны", – говорит судья проекта Эктор Хименес-Браво.

Кондитеры готовили многоэтажные десерты
Кондитеры готовили многоэтажные десерты
Фото: пресс-служба СТБ

Кто на самом деле достоин звания Королевы кондитеров, зрители увидят в субботу 13 апреля на канале СТБ.

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

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Источник: Сегодня
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