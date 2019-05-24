Песочный пирог с клубникой и хрустящей крошкой

Вкусный и простой летний десерт

Песочный пирог с клубникой и штрейзелем Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить вкусный пирог с клубникой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт: мягкое песочное тесто, кисло-сладкая ягодная начинка и хрустящая крошка сочетаются идеально. Мы рекомендуем подавать клубничный пирог теплым вместе с шариком мороженого.

Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:

Песочный пирог с клубникой

Ингредиенты на форму 20х30 см:

Для теста:

320 г муки

200 г холодного сливочного масла

130 г сахара

щепотка соли

1 ч.л. ванильной эссенции

2-3 ст.л. холодной воды

Для клубничного слоя:

400 г клубники

1 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры

2 ст.л. сахара

2 ст.л. муки

Для штрейзеля:

100 г сахара

70 г сливочного масла

100 г муки

Читайте также Как выбрать раннюю клубнику без нитратов

Рецепт приготовления:

Для теста сложить все ингредиенты в чашу блендера, измельчить до крупной крошки. Добавить ванильную эссенцию и несколько ложек холодной воды. Порубить блендером. Тесто собрать руками в шар и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник. Клубнику промыть, удалить плодоножки и нарезать кусочками. Добавить к ягодам цедру, муку и сахар, перемешать. Если клубника кислая, можно добавить больше сахара. Для штрейзеля выложить в миску или чашу блендера масло и сахар, смешать. Всыпать муку и перемешать до получения крошки. Форму для выпечки застелить пергаментом. На дно равномерно и плотно уложить тесто, затем клубнику (если образовалась лишняя жидкость, ее слить). Сверху посыпать штрейзелем. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета, 30-35 минут. Остудить при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram