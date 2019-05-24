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Песочный пирог с клубникой и хрустящей крошкой

Вкусный и простой летний десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Песочный пирог с клубникой и штрейзелем
Песочный пирог с клубникой и штрейзелем
Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить вкусный пирог с клубникой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт: мягкое песочное тесто, кисло-сладкая ягодная начинка и хрустящая крошка сочетаются идеально. Мы рекомендуем подавать клубничный пирог теплым вместе с шариком мороженого.

Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:

Песочный пирог с клубникой

Ингредиенты на форму 20х30 см:

Для теста:

  • 320 г муки
  • 200 г холодного сливочного масла
  • 130 г сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 2-3 ст.л. холодной воды

Для клубничного слоя:

  • 400 г клубники
  • 1 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. муки

Для штрейзеля:

  • 100 г сахара
  • 70 г сливочного масла
  • 100 г муки

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Рецепт приготовления:

  1. Для теста сложить все ингредиенты в чашу блендера, измельчить до крупной крошки. Добавить ванильную эссенцию и несколько ложек холодной воды. Порубить блендером. Тесто собрать руками в шар и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник.
  2. Клубнику промыть, удалить плодоножки и нарезать кусочками. Добавить к ягодам цедру, муку и сахар, перемешать. Если клубника кислая, можно добавить больше сахара.
  3. Для штрейзеля выложить в миску или чашу блендера масло и сахар, смешать. Всыпать муку и перемешать до получения крошки.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментом. На дно равномерно и плотно уложить тесто, затем клубнику (если образовалась лишняя жидкость, ее слить). Сверху посыпать штрейзелем.
  5. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета, 30-35 минут. Остудить при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.

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Источник: Сегодня
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