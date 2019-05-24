Песочный пирог с клубникой и хрустящей крошкой
Вкусный и простой летний десерт
Не знаете, как приготовить вкусный пирог с клубникой? Тогда возьмите на заметку наш рецепт: мягкое песочное тесто, кисло-сладкая ягодная начинка и хрустящая крошка сочетаются идеально. Мы рекомендуем подавать клубничный пирог теплым вместе с шариком мороженого.
Смотрите видео, какую клубнику можно найти на прилавках магазинов:
Песочный пирог с клубникой
Ингредиенты на форму 20х30 см:
Для теста:
- 320 г муки
- 200 г холодного сливочного масла
- 130 г сахара
- щепотка соли
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- 2-3 ст.л. холодной воды
Для клубничного слоя:
- 400 г клубники
- 1 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. муки
Для штрейзеля:
- 100 г сахара
- 70 г сливочного масла
- 100 г муки
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Рецепт приготовления:
- Для теста сложить все ингредиенты в чашу блендера, измельчить до крупной крошки. Добавить ванильную эссенцию и несколько ложек холодной воды. Порубить блендером. Тесто собрать руками в шар и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник.
- Клубнику промыть, удалить плодоножки и нарезать кусочками. Добавить к ягодам цедру, муку и сахар, перемешать. Если клубника кислая, можно добавить больше сахара.
- Для штрейзеля выложить в миску или чашу блендера масло и сахар, смешать. Всыпать муку и перемешать до получения крошки.
- Форму для выпечки застелить пергаментом. На дно равномерно и плотно уложить тесто, затем клубнику (если образовалась лишняя жидкость, ее слить). Сверху посыпать штрейзелем.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета, 30-35 минут. Остудить при комнатной температуре.
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Источник: Сегодня