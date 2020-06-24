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Петров пост-2020: как сварить рассольник с рисом

Сегодня, 20:35

Рецепт диетического рассольника без мяса

Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря в любые дни, кроме среды и пятницы.

Если вы не знаете, что приготовить на обед в пост, сделайте рассольник без мяса. В рецепте можно использовать разные крупы: рис, перловку, булгур, пшено и даже гречку.

Постный рассольник с рисом

Постный рассольник
Постный рассольник
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 237 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 1/5 л воды
  • 1/3 стакана длиннозерного риса
  • 2 картофелины
  • 2 небольшие моркови
  • 1 репчатый лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 небольших соленых огурца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сухого укропа
  • 4 шт. душистого перца
  • 5 шт. перца горошком
  • 1 лавровый лист
  • 1 стакан огуречного рассола
  • 1 ч. л. соли
  • Несколько веточек зелени

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Способ приготовления:

  1. Довести воду до кипения и всыпать рис. Варить 5 минут.
  2. Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить к рису. На минимальном огне, под крышкой, отварить рис и картофель до готовности.
  3. Тем временем сделать в сотейнике зажарку. Налить масло и выложить измельченный чеснок. Обжаривать примерно минуту и добавить нарезанный лук. Готовить до мягкости.
  4. Добавить в сотейник морковь (тертую или нарезанную кубиками). Тушить, пока она не станет мягкой.
  5. Добавить натертые соленые огурцы, готовить 5 минут.
  6. Отправить содержимое сотейника в кастрюлю. Варить 5 минут.
  7. Добавить сушеный укроп, перец горошком и лавровый лист. Влить рассол и посолить по вкусу. Довести суп до кипения, варить еще несколько минут и снять с огня.

Как подавать суп

Подавать рассольник со свежей зеленью и ржаным хлебом.

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Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.

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Источник: Сегодня
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