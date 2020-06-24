Петров пост-2020: как сварить рассольник с рисом

Рецепт диетического рассольника без мяса

Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря в любые дни, кроме среды и пятницы.

Если вы не знаете, что приготовить на обед в пост, сделайте рассольник без мяса. В рецепте можно использовать разные крупы: рис, перловку, булгур, пшено и даже гречку.

Постный рассольник с рисом

Постный рассольник Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

237 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 1/5 л воды

1/3 стакана длиннозерного риса

2 картофелины

2 небольшие моркови

1 репчатый лук

1 зубчик чеснока

3 небольших соленых огурца

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сухого укропа

4 шт. душистого перца

5 шт. перца горошком

1 лавровый лист

1 стакан огуречного рассола

1 ч. л. соли

Несколько веточек зелени

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Способ приготовления:

Довести воду до кипения и всыпать рис. Варить 5 минут. Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить к рису. На минимальном огне, под крышкой, отварить рис и картофель до готовности. Тем временем сделать в сотейнике зажарку. Налить масло и выложить измельченный чеснок. Обжаривать примерно минуту и добавить нарезанный лук. Готовить до мягкости. Добавить в сотейник морковь (тертую или нарезанную кубиками). Тушить, пока она не станет мягкой. Добавить натертые соленые огурцы, готовить 5 минут. Отправить содержимое сотейника в кастрюлю. Варить 5 минут. Добавить сушеный укроп, перец горошком и лавровый лист. Влить рассол и посолить по вкусу. Довести суп до кипения, варить еще несколько минут и снять с огня.

Как подавать суп

Подавать рассольник со свежей зеленью и ржаным хлебом.

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