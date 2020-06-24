Петров пост-2020: как сварить рассольник с рисом
Рецепт диетического рассольника без мяса
Петров пост в 2020 году начался 15 июня и будет длиться до 11 июля. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения. Разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря в любые дни, кроме среды и пятницы.
Если вы не знаете, что приготовить на обед в пост, сделайте рассольник без мяса. В рецепте можно использовать разные крупы: рис, перловку, булгур, пшено и даже гречку.
Постный рассольник с рисом
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 237 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 1/5 л воды
- 1/3 стакана длиннозерного риса
- 2 картофелины
- 2 небольшие моркови
- 1 репчатый лук
- 1 зубчик чеснока
- 3 небольших соленых огурца
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сухого укропа
- 4 шт. душистого перца
- 5 шт. перца горошком
- 1 лавровый лист
- 1 стакан огуречного рассола
- 1 ч. л. соли
- Несколько веточек зелени
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Способ приготовления:
- Довести воду до кипения и всыпать рис. Варить 5 минут.
- Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить к рису. На минимальном огне, под крышкой, отварить рис и картофель до готовности.
- Тем временем сделать в сотейнике зажарку. Налить масло и выложить измельченный чеснок. Обжаривать примерно минуту и добавить нарезанный лук. Готовить до мягкости.
- Добавить в сотейник морковь (тертую или нарезанную кубиками). Тушить, пока она не станет мягкой.
- Добавить натертые соленые огурцы, готовить 5 минут.
- Отправить содержимое сотейника в кастрюлю. Варить 5 минут.
- Добавить сушеный укроп, перец горошком и лавровый лист. Влить рассол и посолить по вкусу. Довести суп до кипения, варить еще несколько минут и снять с огня.
Как подавать суп
Подавать рассольник со свежей зеленью и ржаным хлебом.
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Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет, а также рецептом постного супа-солянки с квашеной капустой.
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