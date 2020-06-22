Петров пост-2020: рецепт шоколадного кекса без сливочного масла и яиц

Для кекса нужно использовать темный какао-порошок без сахара

Петров пост-2020 будет длиться с 15 июня по 11 июля. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.

Если вы не можете представить свое меню без сладкой домашней выпечки, испеките шоколадный кекс по нашему рецепту. Он мягкий, слегка влажный и очень вкусный.

Постный шоколадный кекс

Постный шоколадный пирог Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

295 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г муки

30-50 г качественного какао-порошка

80-100 мл растительного масла

100-120 г сахара

1,5 ч.л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

300 мл воды или кофе

Читайте также: Рецепт черешневого конфитюра с черным шоколадом

Способ приготовления:

Муку просейте с разрыхлителем и какао, добавьте сахар и ваниль. Влейте растительное масло и воду. Замесите тесто консистенции жидкой сметаны. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и застелите пекарской бумагой. Выпекайте при 180 ºС около 40-45 минут, в зависимости от формы.

Полезный совет

В тесто можно добавить немного вишни или малины.

Смотрите видео, как испечь постные булочки с изюмом:

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить вареники с вишней.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться