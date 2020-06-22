Петров пост-2020: рецепт шоколадного кекса без сливочного масла и яиц
Для кекса нужно использовать темный какао-порошок без сахара
Петров пост-2020 будет длиться с 15 июня по 11 июля. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.
Если вы не можете представить свое меню без сладкой домашней выпечки, испеките шоколадный кекс по нашему рецепту. Он мягкий, слегка влажный и очень вкусный.
Постный шоколадный кекс
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 295 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 30-50 г качественного какао-порошка
- 80-100 мл растительного масла
- 100-120 г сахара
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
- 300 мл воды или кофе
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Способ приготовления:
- Муку просейте с разрыхлителем и какао, добавьте сахар и ваниль.
- Влейте растительное масло и воду. Замесите тесто консистенции жидкой сметаны.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом и застелите пекарской бумагой.
- Выпекайте при 180 ºС около 40-45 минут, в зависимости от формы.
Полезный совет
В тесто можно добавить немного вишни или малины.
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