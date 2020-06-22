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Петров пост-2020: рецепт шоколадного кекса без сливочного масла и яиц

Сегодня, 18:10

Для кекса нужно использовать темный какао-порошок без сахара

Петров пост-2020 будет длиться с 15 июня по 11 июля. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Зато овощи, фрукты, грибы, крупы и бобовые разрешены. Можно есть рыбу и морепродукты, но только не по средам и пятницам.

Если вы не можете представить свое меню без сладкой домашней выпечки, испеките шоколадный кекс по нашему рецепту. Он мягкий, слегка влажный и очень вкусный.

Постный шоколадный кекс

Постный шоколадный пирог
Постный шоколадный пирог
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 295 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 30-50 г качественного какао-порошка
  • 80-100 мл растительного масла
  • 100-120 г сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 300 мл воды или кофе

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Способ приготовления:

  1. Муку просейте с разрыхлителем и какао, добавьте сахар и ваниль.
  2. Влейте растительное масло и воду. Замесите тесто консистенции жидкой сметаны.
  3. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и застелите пекарской бумагой.
  4. Выпекайте при 180 ºС около 40-45 минут, в зависимости от формы.

Полезный совет

В тесто можно добавить немного вишни или малины.

Смотрите видео, как испечь постные булочки с изюмом:

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить вареники с вишней.

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Источник: Сегодня
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