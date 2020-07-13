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Петровский квас: как сделать его в домашних условиях

Сегодня, 11:02

Готовим квас из хрена по старинному рецепту

Петровский квас лучше всего подходит для приготовления окрошек, ботвиний и прочих холодных первых блюд. Этот напиток является разновидностью классического сухарного кваса, в который перед розливом по бутылкам вместо меда и хрена добавляется изюм.

Петровский квас

Хлебный квас на дрожжах
Хлебный квас на дрожжах
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 суток

Калорийность:

  • 27 ккал на 100 г

Ингредиенты на 5 л:

  • 800 г ржаных сухарей
  • 4 л воды
  • 0,5 ст. л. муки
  • 100 г сахара
  • 100 г меда
  • 100 г тертого хрена
  • 25 г дрожжей

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Способ приготовления:

  1. Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
  2. Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
  3. Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как переливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен.
  4. Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.

Полезный совет

Вместо хрена в квас можно добавить тертый корень имбиря.

Смотрите видео, как сделать овсяный квас:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить быстрый малиновый квас. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

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Источник: Сегодня
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