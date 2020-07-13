Петровский квас: как сделать его в домашних условиях
Готовим квас из хрена по старинному рецепту
Петровский квас лучше всего подходит для приготовления окрошек, ботвиний и прочих холодных первых блюд. Этот напиток является разновидностью классического сухарного кваса, в который перед розливом по бутылкам вместо меда и хрена добавляется изюм.
Петровский квас
Время приготовления:
- 3 суток
Калорийность:
- 27 ккал на 100 г
Ингредиенты на 5 л:
- 800 г ржаных сухарей
- 4 л воды
- 0,5 ст. л. муки
- 100 г сахара
- 100 г меда
- 100 г тертого хрена
- 25 г дрожжей
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Способ приготовления:
- Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
- Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
- Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как переливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен.
- Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.
Полезный совет
Вместо хрена в квас можно добавить тертый корень имбиря.
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить быстрый малиновый квас. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.
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