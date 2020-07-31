Пирог из слоеного теста с капустой: рецепт приготовления
Для этого пирога подойдет как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто
Пирог с молодой капустой из слоеного теста можно приготовить на завтрак или подать в качестве горячей закуски. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде.
Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов.
Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.
Пирог из слоеного теста с капустой
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 118 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 небольшая молодая капуста
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3 ст.л. растительного масла
- Специи (кориандр, паприка, черный перец)
- Соль
- 500 г слоеного теста
- Молоко – для смазывания
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Способ приготовления:
- Размороженное слоеное тесто разрезать на две части. Каждую раскатать по размеру небольшого противня.
- Приготовить начинку. Нашинковать капусту, обжарить ее на растительном масле (2 ст.л.), добавить специи. Накрыть крышкой и готовить 15-20 минут, посолить.
- Отдельно обжарить на растительном масле (1 ст.л.) до мягкости нарезанный лук и тертую морковь, перемешать с капустой.
- Выложить половину теста на застеленный пергаментом противень. Сверху распределить остывшую начинку. Накрыть второй половиной теста, защипать края. Смазать молоком, по желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут.
Полезный совет
В начинку можно добавить немного жареных шампиньонов и ложку томатного соуса.
Смотрите видео, как сделать запеканку из молодой капусты:
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