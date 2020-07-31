Пирог из слоеного теста с капустой: рецепт приготовления

Для этого пирога подойдет как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто

Пирог с молодой капустой из слоеного теста можно приготовить на завтрак или подать в качестве горячей закуски. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде.

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов.

Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Пирог из слоеного теста с капустой

Капустный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 небольшая молодая капуста

1 луковица

1 морковь

3 ст.л. растительного масла

Специи (кориандр, паприка, черный перец)

Соль

500 г слоеного теста

Молоко – для смазывания

Читайте также: Как приготовить вкусные голубцы из молодой капусты

Способ приготовления:

Размороженное слоеное тесто разрезать на две части. Каждую раскатать по размеру небольшого противня. Приготовить начинку. Нашинковать капусту, обжарить ее на растительном масле (2 ст.л.), добавить специи. Накрыть крышкой и готовить 15-20 минут, посолить. Отдельно обжарить на растительном масле (1 ст.л.) до мягкости нарезанный лук и тертую морковь, перемешать с капустой. Выложить половину теста на застеленный пергаментом противень. Сверху распределить остывшую начинку. Накрыть второй половиной теста, защипать края. Смазать молоком, по желанию посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного жареных шампиньонов и ложку томатного соуса.

Смотрите видео, как сделать запеканку из молодой капусты:

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться