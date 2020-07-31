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Пирог из слоеного теста с капустой: рецепт приготовления

Сегодня, 09:03

Для этого пирога подойдет как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто

Пирог с молодой капустой из слоеного теста можно приготовить на завтрак или подать в качестве горячей закуски. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде.

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов.

Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Пирог из слоеного теста с капустой

Капустный пирог
Капустный пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 небольшая молодая капуста
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3 ст.л. растительного масла
  • Специи (кориандр, паприка, черный перец)
  • Соль
  • 500 г слоеного теста
  • Молоко – для смазывания

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Способ приготовления:

  1. Размороженное слоеное тесто разрезать на две части. Каждую раскатать по размеру небольшого противня.
  2. Приготовить начинку. Нашинковать капусту, обжарить ее на растительном масле (2 ст.л.), добавить специи. Накрыть крышкой и готовить 15-20 минут, посолить.
  3. Отдельно обжарить на растительном масле (1 ст.л.) до мягкости нарезанный лук и тертую морковь, перемешать с капустой.
  4. Выложить половину теста на застеленный пергаментом противень. Сверху распределить остывшую начинку. Накрыть второй половиной теста, защипать края. Смазать молоком, по желанию посыпать кунжутом.
  5. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного жареных шампиньонов и ложку томатного соуса.

Смотрите видео, как сделать запеканку из молодой капусты:

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пиццы с лисичками и сыром.

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Источник: Сегодня
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