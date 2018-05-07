Пирог со шпинатом и сыром: рецепт для мультиварки
Этот простой и вкусный пирог можно подать на завтрак
Несладкий пирог со шпинатом и плавленым сырком очень просто приготовить в мультиварке. Любителям зелени он обязательно понравится.
Пирог со шпинатом и сыром
Ингредиенты:
- 160 г муки
- 2 плавленых сырка
- 80 г сливочного масла
- 3 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0.5 ч.л. соли
- 300 г шпината
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Шпинат помыть, обсушить и мелко порубить. Если шпинат замороженный, дать ему оттаять и слить лишнюю жидкость.
- Плавленые сырки натереть на мелкой терке или размять вилкой. Добавить яйца, нарезанное сливочное масло комнатной температуры и сметану. Перемешать.
- Добавить в сырную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. В конце добавить шпинат.
- Выложить смесь в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Добавить тесто и разровнять его лопаткой.
- Готовить пирог в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пирог со шпинатом, помидорами и бараниной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из куриного фарша со шпинатом и сыром.
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Источник: "Сегодня"