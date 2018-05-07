Пирог со шпинатом и сыром: рецепт для мультиварки

Этот простой и вкусный пирог можно подать на завтрак

Пирог со шпинатом и плавленым сырком Фото: depositphotos.com

Несладкий пирог со шпинатом и плавленым сырком очень просто приготовить в мультиварке. Любителям зелени он обязательно понравится.

Пирог со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

160 г муки

2 плавленых сырка

80 г сливочного масла

3 яйца

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

0.5 ч.л. соли

300 г шпината

растительное масло

Рецепт приготовления:

Шпинат помыть, обсушить и мелко порубить. Если шпинат замороженный, дать ему оттаять и слить лишнюю жидкость. Плавленые сырки натереть на мелкой терке или размять вилкой. Добавить яйца, нарезанное сливочное масло комнатной температуры и сметану. Перемешать. Добавить в сырную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. В конце добавить шпинат. Выложить смесь в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Добавить тесто и разровнять его лопаткой. Готовить пирог в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пирог со шпинатом, помидорами и бараниной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из куриного фарша со шпинатом и сыром.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой: