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Пирог со шпинатом и сыром: рецепт для мультиварки

Этот простой и вкусный пирог можно подать на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 09:00
Пирог со шпинатом и плавленым сырком Фото: depositphotos.com
Пирог со шпинатом и плавленым сырком Фото: depositphotos.com

Несладкий пирог со шпинатом и плавленым сырком очень просто приготовить в мультиварке. Любителям зелени он обязательно понравится.

Пирог со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

  • 160 г муки
  • 2 плавленых сырка
  • 80 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0.5 ч.л. соли
  • 300 г шпината
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Шпинат помыть, обсушить и мелко порубить. Если шпинат замороженный, дать ему оттаять и слить лишнюю жидкость.
  2. Плавленые сырки натереть на мелкой терке или размять вилкой. Добавить яйца, нарезанное сливочное масло комнатной температуры и сметану. Перемешать.
  3. Добавить в сырную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. В конце добавить шпинат. 
  4. Выложить смесь в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Добавить тесто и разровнять его лопаткой.
  5. Готовить пирог в режиме "Выпечка" в течение 50 минут. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пирог со шпинатом, помидорами и бараниной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеканку из куриного фарша со шпинатом и сыром.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой:

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Источник: "Сегодня"

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