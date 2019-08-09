Пирожки с маком: рецепт на сухих дрожжах

Готовим вкусные дрожжевые пирожки с маковой начинкой

Пирожки с маковой начинкой Фото: Depositphotos

По этому рецепту получаются очень вкусные, аппетитные и воздушные пирожки с маком. Они готовятся из сдобного дрожжевого теста и выпекаются в духовке.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые медовые блины:

Мак нужно предварительно отварить в воде или в молоке, иначе он будет неприятно хрустеть на зубах. Это процесс займет около 15 минут. По желанию в маковую начинку можно добавить изюм, орехи, курагу, лимонную цедру или ром.

Дрожжевые пирожки с маком

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г муки

200 мл молока

3 яйца + 1 желток для смазывания

100 г сахара

60 г сливочного масла

6 г сухих активных дрожжей

Щепотка соли

Для начинки:

150 г мака

Вода

70-100 г сахара или меда

Читайте также: Как приготовить маковый торт с кремом из сливочного сыра

Способ приготовления:

Дрожжи растворите в теплом молоке вместе с чайной ложкой сахара. Дайте постоять 10-15 минут. Добавьте все остальные ингредиенты и замесите тесто. Оставьте его подходить в тепле. Мак залейте горячей водой, оставьте на 15 минут. Затем откиньте его на сито и дайте жидкости полностью стечь. Разотрите мак и соедините его с медом и сахаром по вкусу. Когда тесто увеличится в объеме в два-три раза, разделите его на 12 кусочков. На присыпанной мукой поверхности слегка раскатайте лепешки. В середину выложите маковую начинку и защипайте края. Противень смажьте маслом и выложите пирожки с маком швом вниз. Смажьте взбитым яичным желтком и дайте постоять 10 минут. Выпекайте в разогретой до 180 С духовку в течение 20-25 минут. Переложите пирожки с маком на тарелку, по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также делились рецептами маковой начинки для пирогов и блинов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram