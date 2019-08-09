Пирожки с маком: рецепт на сухих дрожжах
Готовим вкусные дрожжевые пирожки с маковой начинкой
По этому рецепту получаются очень вкусные, аппетитные и воздушные пирожки с маком. Они готовятся из сдобного дрожжевого теста и выпекаются в духовке.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые медовые блины:
Мак нужно предварительно отварить в воде или в молоке, иначе он будет неприятно хрустеть на зубах. Это процесс займет около 15 минут. По желанию в маковую начинку можно добавить изюм, орехи, курагу, лимонную цедру или ром.
Дрожжевые пирожки с маком
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 200 мл молока
- 3 яйца + 1 желток для смазывания
- 100 г сахара
- 60 г сливочного масла
- 6 г сухих активных дрожжей
- Щепотка соли
Для начинки:
- 150 г мака
- Вода
- 70-100 г сахара или меда
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Способ приготовления:
- Дрожжи растворите в теплом молоке вместе с чайной ложкой сахара. Дайте постоять 10-15 минут.
- Добавьте все остальные ингредиенты и замесите тесто. Оставьте его подходить в тепле.
- Мак залейте горячей водой, оставьте на 15 минут. Затем откиньте его на сито и дайте жидкости полностью стечь.
- Разотрите мак и соедините его с медом и сахаром по вкусу.
- Когда тесто увеличится в объеме в два-три раза, разделите его на 12 кусочков.
- На присыпанной мукой поверхности слегка раскатайте лепешки.
- В середину выложите маковую начинку и защипайте края.
- Противень смажьте маслом и выложите пирожки с маком швом вниз.
- Смажьте взбитым яичным желтком и дайте постоять 10 минут.
- Выпекайте в разогретой до 180 С духовку в течение 20-25 минут.
- Переложите пирожки с маком на тарелку, по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также делились рецептами маковой начинки для пирогов и блинов.
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Источник: Сегодня