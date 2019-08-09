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Пирожки с маком: рецепт на сухих дрожжах

Готовим вкусные дрожжевые пирожки с маковой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
Пирожки с маковой начинкой
Пирожки с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

По этому рецепту получаются очень вкусные, аппетитные и воздушные пирожки с маком. Они готовятся из сдобного дрожжевого теста и выпекаются в духовке.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые медовые блины:

Мак нужно предварительно отварить в воде или в молоке, иначе он будет неприятно хрустеть на зубах. Это процесс займет около 15 минут. По желанию в маковую начинку можно добавить изюм, орехи, курагу, лимонную цедру или ром. 

Дрожжевые пирожки с маком

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 200 мл молока
  • 3 яйца + 1 желток для смазывания
  • 100 г сахара
  • 60 г сливочного масла
  • 6 г сухих активных дрожжей 
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 150 г мака
  • Вода
  • 70-100 г сахара или меда

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Способ приготовления:

  1. Дрожжи растворите в теплом молоке вместе с чайной ложкой сахара. Дайте постоять 10-15 минут. 
  2. Добавьте все остальные ингредиенты и замесите тесто. Оставьте его подходить в тепле.
  3. Мак залейте горячей водой, оставьте на 15 минут. Затем откиньте его на сито и дайте жидкости полностью стечь.
  4. Разотрите мак и соедините его с медом и сахаром по вкусу.
  5. Когда тесто увеличится в объеме в два-три раза, разделите его на 12 кусочков.
  6. На присыпанной мукой поверхности слегка раскатайте лепешки.
  7. В середину выложите маковую начинку и защипайте края. 
  8. Противень смажьте маслом и выложите пирожки с маком швом вниз.
  9. Смажьте взбитым яичным желтком и дайте постоять 10 минут.
  10. Выпекайте в разогретой до 180 С духовку в течение 20-25 минут. 
  11. Переложите пирожки с маком на тарелку, по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также делились рецептами маковой начинки для пирогов и блинов.

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Источник: Сегодня
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