Плацинды с тыквой и брынзой: как приготовить в духовке

Рецепт лепешек из творожного теста с тыквой и сыром

Плацинды с тыквой и брынзой Фото: Depositphotos

Плацинда – вид пирога, который напоминает плоскую лепешку. Это блюдо характерно для молдавской, румынской и украинской кухонь. Самые популярные начинки для плацинд — из брынзы с зеленью или из тыквы.

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В качестве наполнителя также используют нашинкованную капусту, творог сладкий или соленый, картофель, нарезанное мелкими кубиками мясо, яблоки.

Плацинда с тыквой и брынзой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

510 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

200 мл молочной сыворотки

80 г мягкого творога

1 ч. л. соли

1 яйцо

1 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. соды

Для начинки:

1,5 кг очищенной тыквы

300 г овечьей брынзы

5-6 ч. л. сахара

Способ приготовления:

Смешать муку, соль и соду. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть его в пищевую пленку и положить на 1 час в холодильник. Тесто достать из холодильника и разделить на 10 равных частей. Каждую часть раскатать в круг диаметром 25-28 см, смазать растительным маслом. Для начинки тыкву натереть на крупной терке, смешать с сахаром. Количество сахара зависит от сладости тыквы. Брынзу разделить на 10 равных частей. На тесто выложить тертую тыкву, отступив от края на 3-4 см. Поверх тыквы раскрошить один из 10 кусочков брынзы. Края теста, слегка вытягивая, завернуть наверх как конверт и прижать слегка рукой, чтобы края не разошлись. Выпекать плацинды в разогретой до 180 ºС духовке около 15-20 минут. Горячие плацинды тыквой и брынзой выложить на решетку и остудить.

Секреты приготовления начинки для плацинды

Выбирайте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная;

В начинку можно добавить немного рубленой зелени – например, петрушки или мяты;

Если вам попалась слишком соленая брынза, нужно вымочить ее в воде или в молоке в течение нескольких часов. Но лучше всего "забирает" соль молочная сыворотка. Сыр следует предварительно разрезать на пластины толщиной около 3 см. Жидкость нужно менять каждые 2 часа, пробуя брынзу на вкус.

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