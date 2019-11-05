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Плацинды с тыквой и брынзой: как приготовить в духовке

Рецепт лепешек из творожного теста с тыквой и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Плацинды с тыквой и брынзой
Плацинды с тыквой и брынзой
Фото: Depositphotos

Плацинда – вид пирога, который напоминает плоскую лепешку. Это блюдо характерно для молдавской, румынской и украинской кухонь. Самые популярные начинки для плацинд — из брынзы с зеленью или из тыквы.

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В качестве наполнителя также используют нашинкованную капусту, творог сладкий или соленый, картофель, нарезанное мелкими кубиками мясо, яблоки.

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Плацинда с тыквой и брынзой

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 510 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 200 мл молочной сыворотки
  • 80 г мягкого творога
  • 1 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. соды

Для начинки:

  • 1,5 кг очищенной тыквы
  • 300 г овечьей брынзы
  • 5-6 ч. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, соль и соду. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть его в пищевую пленку и положить на 1 час в холодильник.
  2. Тесто достать из холодильника и разделить на 10 равных частей.
  3. Каждую часть раскатать в круг диаметром 25-28 см, смазать растительным маслом.
  4. Для начинки тыкву натереть на крупной терке, смешать с сахаром. Количество сахара зависит от сладости тыквы. Брынзу разделить на 10 равных частей.
  5. На тесто выложить тертую тыкву, отступив от края на 3-4 см. Поверх тыквы раскрошить один из 10 кусочков брынзы.
  6. Края теста, слегка вытягивая, завернуть наверх как конверт и прижать слегка рукой, чтобы края не разошлись.
  7. Выпекать плацинды в разогретой до 180 ºС духовке около 15-20 минут.
  8. Горячие плацинды тыквой и брынзой выложить на решетку и остудить.

Секреты приготовления начинки для плацинды

  • Выбирайте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная;
  • В начинку можно добавить немного рубленой зелени – например, петрушки или мяты;
  • Если вам попалась слишком соленая брынза, нужно вымочить ее в воде или в молоке в течение нескольких часов. Но лучше всего "забирает" соль молочная сыворотка. Сыр следует предварительно разрезать на пластины толщиной около 3 см. Жидкость нужно менять каждые 2 часа, пробуя брынзу на вкус.

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Источник: Сегодня
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