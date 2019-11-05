Плацинды с тыквой и брынзой: как приготовить в духовке
Рецепт лепешек из творожного теста с тыквой и сыром
Плацинда – вид пирога, который напоминает плоскую лепешку. Это блюдо характерно для молдавской, румынской и украинской кухонь. Самые популярные начинки для плацинд — из брынзы с зеленью или из тыквы.
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В качестве наполнителя также используют нашинкованную капусту, творог сладкий или соленый, картофель, нарезанное мелкими кубиками мясо, яблоки.
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Плацинда с тыквой и брынзой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 510 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 200 мл молочной сыворотки
- 80 г мягкого творога
- 1 ч. л. соли
- 1 яйцо
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. соды
Для начинки:
- 1,5 кг очищенной тыквы
- 300 г овечьей брынзы
- 5-6 ч. л. сахара
Способ приготовления:
- Смешать муку, соль и соду. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть его в пищевую пленку и положить на 1 час в холодильник.
- Тесто достать из холодильника и разделить на 10 равных частей.
- Каждую часть раскатать в круг диаметром 25-28 см, смазать растительным маслом.
- Для начинки тыкву натереть на крупной терке, смешать с сахаром. Количество сахара зависит от сладости тыквы. Брынзу разделить на 10 равных частей.
- На тесто выложить тертую тыкву, отступив от края на 3-4 см. Поверх тыквы раскрошить один из 10 кусочков брынзы.
- Края теста, слегка вытягивая, завернуть наверх как конверт и прижать слегка рукой, чтобы края не разошлись.
- Выпекать плацинды в разогретой до 180 ºС духовке около 15-20 минут.
- Горячие плацинды тыквой и брынзой выложить на решетку и остудить.
Секреты приготовления начинки для плацинды
- Выбирайте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная;
- В начинку можно добавить немного рубленой зелени – например, петрушки или мяты;
- Если вам попалась слишком соленая брынза, нужно вымочить ее в воде или в молоке в течение нескольких часов. Но лучше всего "забирает" соль молочная сыворотка. Сыр следует предварительно разрезать на пластины толщиной около 3 см. Жидкость нужно менять каждые 2 часа, пробуя брынзу на вкус.
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