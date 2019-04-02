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Плюшки с яблоками и английским кремом: рецепт от Татьяны Литвиновой

Кулинарный эксперт поделилась рецептом вкуснейшей домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:21
Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Не знает, что испечь к чаю? Приготовьте сладкие плюшки из домашнего слоеного теста с карамелизированными яблоками и английским кремом по рецепту Татьяны Литвиновой.

Плюшки с яблоком и английским кремом

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 500 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Вода – 280 мл
  • Соль – 12 г
  • Сахар – 75 г
  • Свежие дрожжи – 20 г
  • Сливочное масло для слоения – 300 г
  • Мука – для подсыпания
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • 2-3 сладких яблока
  • 30 г сливочного масла

Для крема:

  • 500 мл молока
  • 100 гр сахара
  • 6 желтков

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Рецепт приготовления:

  1. Готовим тесто. Масло растапливаем в духовке до жидкого состояния. В теплую воду добавляем сахар и перемешиваем (вода не должна быть горячей!) Добавляем дрожжи, размешиваем. Затем добавляем растопленное сливочное масло. Постепенно, но быстро подмешиваем просеянную муку.
  2. В процессе добавления муки добавляем соль. Делаем быстрый замес – за 2-3 минуты. Формируем из теста шар, кладем его в миску, накрываем пленкой. Ставим тесто в теплое место до увеличения в объеме в 2 раза.
  3. Когда тесто подойдет, выкладываем его на пергамент и разрезаем глубоким крестом. Разворачиваем руками за концы. Формируем квадрат. Посредине тесто должно быть потолще – это будет платформа для масла. Убираем пергамент с тестом в холодильник на 30 минут.
  4. Подготавливаем сливочное масло для слоения: оборачиваем масло пленкой и отбиваем скалкой в круг такой же формы, как утолщение в центре теста.
  5. Через 30 минут достаем тесто из холодильника, на платформу в центре кладем масло, накрываем его тонкими краями квадрата. Переворачиваем швом вниз и начинаем раскатку теста — от себя вверх и вниз до толщины в 1 см.
  6. Поворачиваем тесто 90 градусов против часовой стрелки, складываем втрое, сначала правую часть, затем левую – край к краю.
  7. Оборачиваем пленкой кладем на 15 минут в морозилку, потом на 15 минут в холодильник.
  8. С момента раскатывания теста повторяем процесс еще три раза. После последнего заворачиваем тесто в пленку, кладем в холодильник на 30 минут. Затем делим тесто на части. 
  9. Если остались силы, готовим начинку и выпекаем "плюшки". Для этого 2-3 сладких яблока нарезаем кубиком и карамелизируем с 30 г сливочного масла. Татьяна готовит начинку без сахара.  
  10. Молоко вскипятить. Поставить паровую баню. Яйца соединить с сахаром, можно венчиком в этой же миске. Когда молоко закипит, добавить около 150 мл в смесь, помешивая, затем потихоньку влить остальное и готовить 10-15 минут на паровой бане постоянно помешивая. Температура готового крема – не более 82 градусов. Осторожно, если перегреете, может свернуться. 
  11. Раскатать тесто, кондитерским кольцом диаметром 10 см вырезать круги, если такового нет, берем чашку и выдавливаем. Готовые яблоки откиньте на сито и дайте жидкости стечь (20 минут). 
  12. В центр каждого круга положите по 2 ст.л. начинки. Затем при помощи насадки на кондитерский мешок проткните в центре отверстие во втором круге и накройте начинку. Придавите аккуратно пальцами, чтобы хорошо соединить их между собой. Тесто будет подниматься и может разорвать соединение. Затем при помощи этого же кольца, зачистите круг, обрезав неровности, чтобы он опять стал ровным. 
  13. Переложите на пергамент, дайте подойти тесту 10-15 минут и выпекайте при температуре 200 градусов 20-25 минут в разогретой духовке. После того, как достанете готовые плюшки, в отверстие выдавите крем при помощи кондитерского мешка и длинной насадки для эклеров. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить синнабоны с корицей:

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Источник: Сегодня
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