Плюсы и минусы еды из мультиварки: видео

Развенчиваем главные мифы вокруг использования мультиварки

Мультиварка – очень популярный кухонный прибор. В мультиварке можно готовить самые разные блюда. Но перед тем как ее купить, следует детально разобраться в сильных и слабых сторонах девайса.

Профессиональные повара уверены, что лучше все же готовить на плите, потому что так вкуснее. А еще говорят: мнение о том, что за приготовлением еды не нужно следить – миф. Особенно, если хозяйки готовят на глаз и без соблюдения пропорций. Импровизация может просто испортить блюдо.

Нельзя использовать мультиварку, если чаша повреждена Фото: Depositphotos

"Готовить лучше на плите, так как вы контролируете процесс, пробуете еду", – говорит шеф-повар Алик Бадретдинов.

А вот диетолог Людмила Гончарова другого мнения. Оказывается, еда в мультиварке максимально полезна, но при условии, что вы готовите без добавления растительного масла и не злоупотребляете солью. Также более полезны рыба, супы и бульоны из мультиварки, ведь тогда мясо сохраняет свои ценные свойства.

Но тут следует быть осторожными, и использовать мультиварку, чаша которой изготовлена из качественных материалов. Лучше всего выбирать с керамическим покрытием, а не просто металлическую. Тогда еда не будет иметь лишних неприятных ароматов. Поврежденную чашу лучше не использовать – такой дефект отразится не только на качестве блюд, но и может иметь негативные последствие для организма.

Еще один плюс мультиварки в том, что это незаменимый помощник для тех, кто следит за фигурой. Она не только помогает готовить полезные блюда, но и приучает к самоорганизации, что очень важно при правильном питании.

Очевидно, что ни одна мультиварка не может заменить умелые руки хозяйки. Но она может существенно облегчить ей жизнь. На даче, в отпуске или декрете это незаменимый помощник. И не важно, что именно вы готовите, главное, делайте это с любовью.

Напомним, ранее мы писали, как сделать шашлык из свинины с киви в мультиварке, а также рассказывали, как приготовить творожную запеканку в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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