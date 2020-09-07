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По Дюкану: как приготовить полезный грушевый мармелад

Сегодня, 19:03

В сезон груш успейте приготовить вкусный домашний мармелад

Если вы хотите приготовить диетическую сладость, сделайте домашний мармелад на пектине. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.

Чтобы сделать грушевое пюре для мармелада, очистите фрукты от кожицы и сердцевины. Натрите мякоть на терке и по желанию слегка проварите в микроволновой печи.

Грушевый мармелад

Мармелад из груши
Мармелад из груши
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г грушевого пюре
  • 200 г сахара
  • 9-10 г пектина + 25 г сахара (перемешать)
  • 25-50 мл лимонного сока (по желанию)
  • Ваниль, бобы тонка, ароматные травы, цедра и т. д. (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. Форму подходящего размера застелить бумагой для выпечки.
  2. Пюре смешать с сахаром, довести до кипения, варить 5 минут, помешивая.
  3. Когда сахар полностью растворится, ввести пектин, смешанный с сахаром, тщательно перемешать.
  4. Убавить огонь и варить 10 минут, непрерывно помешивая.
  5. Вылить массу в подготовленную форму, разровнять.
  6. Оставить мармелад при комнатной температуре на 24 часа, ничем не накрывая.
  7. Ровную поверхность застелить бумагой для выпечки, перевернуть мармелад на бумагу и оставить еще на 24 часа.
  8. Нарезать и по желанию обвалять в сахаре. Хранить в герметичном контейнере.

На заметку

Это рецепт мягкого мармелада. Более плотный получается, если увеличить количество сахара в 1,5-2 раза. А если уменьшить количество пектина в два раза, то получится прекрасный мармелад-конфитюр.

Смотрите видео, как сделать мармелад за 15 минут:

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.

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Источник: Сегодня
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