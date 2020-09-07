По Дюкану: как приготовить полезный грушевый мармелад
В сезон груш успейте приготовить вкусный домашний мармелад
Если вы хотите приготовить диетическую сладость, сделайте домашний мармелад на пектине. Он вкусный, просто готовится и содержит массу полезных веществ.
Чтобы сделать грушевое пюре для мармелада, очистите фрукты от кожицы и сердцевины. Натрите мякоть на терке и по желанию слегка проварите в микроволновой печи.
Грушевый мармелад
Время приготовления:
- 30 минут + время на застывание
Калорийность:
- 267 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г грушевого пюре
- 200 г сахара
- 9-10 г пектина + 25 г сахара (перемешать)
- 25-50 мл лимонного сока (по желанию)
- Ваниль, бобы тонка, ароматные травы, цедра и т. д. (по желанию)
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Способ приготовления:
- Форму подходящего размера застелить бумагой для выпечки.
- Пюре смешать с сахаром, довести до кипения, варить 5 минут, помешивая.
- Когда сахар полностью растворится, ввести пектин, смешанный с сахаром, тщательно перемешать.
- Убавить огонь и варить 10 минут, непрерывно помешивая.
- Вылить массу в подготовленную форму, разровнять.
- Оставить мармелад при комнатной температуре на 24 часа, ничем не накрывая.
- Ровную поверхность застелить бумагой для выпечки, перевернуть мармелад на бумагу и оставить еще на 24 часа.
- Нарезать и по желанию обвалять в сахаре. Хранить в герметичном контейнере.
На заметку
Это рецепт мягкого мармелада. Более плотный получается, если увеличить количество сахара в 1,5-2 раза. А если уменьшить количество пектина в два раза, то получится прекрасный мармелад-конфитюр.
Смотрите видео, как сделать мармелад за 15 минут:
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.
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