Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему на Пасху освящают куличи и яйца

Кулич, как и крашеные яйца, символизирует Воскресение Христа Спасителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Кулич и яйца освящают на Пасху
Кулич и яйца освящают на Пасху
Фото: Depositphotos

Православная Пасха 2019 наступит совсем скоро – 28 апреля. Если вы планируете отправиться в церковь святить куличи и крашенки, нелишним будет узнать, откуда взялась эта традиция.

Почему на Пасху пекут куличи 

Куличи пекут в Чистый четверг и Великую субботу
Куличи пекут в Чистый четверг и Великую субботу
Фото: Depositphotos

Пышный и мягкий кулич, покрытый белковой глазурью, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Это не просто сладкий кекс, который может приготовить каждый. Кулич, в первую очередь, – символ Воскресения Христа; воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения – было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда кусочек хлеба. 

Спустя некоторое время эта традиция перекочевала под своды церкви, где такой хлеб для Христа стали называть по-гречески "артос" и оставлять его на отдельном столике. Во время праздничных крестных ходов в Седмицу артос обносили вокруг храма, а после утренней субботней службы раздавали прихожанам. Поскольку семья у христиан считается Малой Церковью, вскоре артос вошел в каждый дом и стал называться привычным для нас куличом. 

Что означают яйца на Пасху

Крашенки на Пасху
Крашенки на Пасху
Фото: Pixabay

Крашенки – еще один символ Пасхи.  В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Их вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу. 

Читайте также
Как приготовить "Царскую" творожную пасху с ягодным соусом

В наши дни пасхальные яйца окрашивают как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Какую еду можно освящать на Пасху 

В церковь обязательно брать только кулич и крашенки
В церковь обязательно брать только кулич и крашенки
Фото: freepik.com

Куличи, творожные пасхи, яйца, мясо и вино – вот продукты, которые верущие по обычаю приносят в церковь для освящения. Таким образом разрешается закончить Великий пост, который в 2019 году длится с 11 марта по 27 апреля. Разговление начинается либо яйцами, либо кусочком кулича или творожной пасхи. Поэтому нести в церковь нужно в первую очередь именно этот набор.

Смотрите видео, как подорожала пасхальная корзина в 2019 году:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать  Пасха 2019: как красиво, быстро и оригинально разрисовать яйца Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать Какой кулич дешевле: магазинный или приготовленный своими руками
Пасха крашенки куличи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Тают во рту: Капустные котлеты в духовке
Тают во рту: Капустные котлеты в духовке
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:50Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Новости партнеров

Салат Принц Конкурент салату Оливье
Салат Принц Конкурент салату Оливье
Ягодный летний торт без выпечки
Ягодный летний торт без выпечки
Быстрый торт на кефире
Быстрый торт на кефире
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин