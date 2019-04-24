Почему на Пасху освящают куличи и яйца

Кулич, как и крашеные яйца, символизирует Воскресение Христа Спасителя

Кулич и яйца освящают на Пасху Фото: Depositphotos

Православная Пасха 2019 наступит совсем скоро – 28 апреля. Если вы планируете отправиться в церковь святить куличи и крашенки, нелишним будет узнать, откуда взялась эта традиция.

Почему на Пасху пекут куличи

Куличи пекут в Чистый четверг и Великую субботу Фото: Depositphotos

Пышный и мягкий кулич, покрытый белковой глазурью, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Это не просто сладкий кекс, который может приготовить каждый. Кулич, в первую очередь, – символ Воскресения Христа; воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения – было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда кусочек хлеба.

Спустя некоторое время эта традиция перекочевала под своды церкви, где такой хлеб для Христа стали называть по-гречески "артос" и оставлять его на отдельном столике. Во время праздничных крестных ходов в Седмицу артос обносили вокруг храма, а после утренней субботней службы раздавали прихожанам. Поскольку семья у христиан считается Малой Церковью, вскоре артос вошел в каждый дом и стал называться привычным для нас куличом.

Что означают яйца на Пасху

Крашенки на Пасху Фото: Pixabay

Крашенки – еще один символ Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Их вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

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В наши дни пасхальные яйца окрашивают как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Какую еду можно освящать на Пасху

В церковь обязательно брать только кулич и крашенки Фото: freepik.com

Куличи, творожные пасхи, яйца, мясо и вино – вот продукты, которые верущие по обычаю приносят в церковь для освящения. Таким образом разрешается закончить Великий пост, который в 2019 году длится с 11 марта по 27 апреля. Разговление начинается либо яйцами, либо кусочком кулича или творожной пасхи. Поэтому нести в церковь нужно в первую очередь именно этот набор.

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