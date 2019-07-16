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Как приготовить домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт

Соус ткемали готовится из слив с добавлением пряностей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
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Соус ткемали из слив на зиму: как сделать его правильно и вкусно? Предлагаем вам рецепт от телеведущего Сергея Ливадного. Храниться такой соус может в течение двух лет. Это хорошая альтернатива любому магазинному кетчупу или соусу, попробуйте!

Домашний соус ткемали на зиму

Домашний соус ткемали
Домашний соус ткемали
Фото: Depositphotos

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • Кисло-сладкие сливы – 1 кг
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Петрушка – 1 пучок
  • Прованские травы – 1 ч.л.
  • Молотый перец – 0.5 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Вода

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Способ приготовления:

  1. Возьмите кисло-сладкие сливы, помойте и отправьте их в кипяток. Варите в течение 5 минут. Слейте воду и протрите сливы через металлическое сито. Косточки и кожуру выбросите. Это нужно, чтобы консистенция соуса была максимально однородной.
  2. Добавьте очищенный и мелко нарубленный чеснок. На 1 кг слив нам понадобится 4 зубчика. Затем добавьте пучок измельченной петрушки, 1 чайную ложку прованских трав, 0.5 чайной ложки молотого перца, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. При необходимости влейте немного воды.
  3. Затем поставьте сливовое пюре с пряностями на водяную баню. Варите в течение 20-30 минут.
  4. Тем временем простерилизуйте банки и крышки. 
  5. Переложите соус в банки и закатайте на зиму.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из слив и яблок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами домашнего кетчупа.

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Источник: Сегодня
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