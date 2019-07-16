Как приготовить домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт
Соус ткемали готовится из слив с добавлением пряностей
Соус ткемали из слив на зиму: как сделать его правильно и вкусно? Предлагаем вам рецепт от телеведущего Сергея Ливадного. Храниться такой соус может в течение двух лет. Это хорошая альтернатива любому магазинному кетчупу или соусу, попробуйте!
Домашний соус ткемали на зиму
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- Кисло-сладкие сливы – 1 кг
- Чеснок – 4 зубчика
- Петрушка – 1 пучок
- Прованские травы – 1 ч.л.
- Молотый перец – 0.5 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Вода
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Способ приготовления:
- Возьмите кисло-сладкие сливы, помойте и отправьте их в кипяток. Варите в течение 5 минут. Слейте воду и протрите сливы через металлическое сито. Косточки и кожуру выбросите. Это нужно, чтобы консистенция соуса была максимально однородной.
- Добавьте очищенный и мелко нарубленный чеснок. На 1 кг слив нам понадобится 4 зубчика. Затем добавьте пучок измельченной петрушки, 1 чайную ложку прованских трав, 0.5 чайной ложки молотого перца, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. При необходимости влейте немного воды.
- Затем поставьте сливовое пюре с пряностями на водяную баню. Варите в течение 20-30 минут.
- Тем временем простерилизуйте банки и крышки.
- Переложите соус в банки и закатайте на зиму.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из слив и яблок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами домашнего кетчупа.
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Источник: Сегодня