Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке
Рецепт сытного и вкусного обеда из фарша
Традиционные куриные котлеты можно сделать полезнее, если запечь их духовке, добавив в фарш измельченные соцветия брокколи.
Смотрите видео, что в составе замороженных котлет:
Куриные котлеты сочетаются практически с любым гарниром, так что не придется долго думать, что приготовить на обед или ужин.
Куриные котлеты с брокколи и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 125 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 200 г брокколи
- 50 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки.
- Твердый сыр натереть на мелкой терке.
- Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут.
- Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС.
- Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут. Подавать вместе с рисом, макаронами или картофельным пюре.
Полезные советы
- Фарш желательно приготовить в домашних условиях;
- Сухари можно заменить раскрошенными несладкими крекерами;
- Куриные котлеты можно не запекать, а пожарить. В этом случае их следует обязательно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
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Источник: Сегодня