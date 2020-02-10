Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке

Рецепт сытного и вкусного обеда из фарша

Куриные котлеты с брокколи Фото: Depositphotos

Традиционные куриные котлеты можно сделать полезнее, если запечь их духовке, добавив в фарш измельченные соцветия брокколи.

Смотрите видео, что в составе замороженных котлет:

Куриные котлеты сочетаются практически с любым гарниром, так что не придется долго думать, что приготовить на обед или ужин.

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Куриные котлеты с брокколи и сыром

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

200 г брокколи

50 г твердого сыра

100 г сметаны

1 яйцо

4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек

1-2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут. Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС. Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут. Подавать вместе с рисом, макаронами или картофельным пюре.

Полезные советы

Фарш желательно приготовить в домашних условиях;

Сухари можно заменить раскрошенными несладкими крекерами;

Куриные котлеты можно не запекать, а пожарить. В этом случае их следует обязательно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с грибами. "Сегодня" также делились рецептом котлет из курицы на пару.

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