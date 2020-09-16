Выбираем свеклу правильно: какую лучше купить и как готовить
Свекла хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и снижает давление
Стартовал сезон свеклы. На рынках просят за килограмм 10 гривен. Диетологи же уверяют, что именно молодая свекла — самая полезная. Как правильно выбрать овощ и что с него приготовить — читайте в материале.
Киевлянка Яна рассказывает, что очень любит свеклу. Покупает килограмм на две недели.
Как правильно выбрать свеклу
По словам продавщицы Елены, спрос на свеклу сейчас есть. Говорит, что выбирая свеклу, необходимо провести по шкурке: если овощ очень темного цвета, то он будет либо очень сладкий, либо сладковатый. А вот ярко-красный плод будет не таким сладким. Вкуснее будет свекла среднего размера.
Полезные свойства свеклы
Молодую свеклу полезно есть и сырой, советует диетолог.
Старая свекла имеет грубую клетчатку, поэтому важно давать ей термообработку — хотя бы аль денте, то есть не разваристый овощ, а полусырой. И когда готово уже, подавать в холодном виде.
Кроме того, свекла содержит витамин С, рутин. В составе овоща есть витамины группы Б в небольшом количестве, содержатся микроэлементы, такие как железо, кальций, магний в небольших количествах, калий. Рекомендую добавлять в рацион 100 граммов свеклы хотя бы три раза в неделю.
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