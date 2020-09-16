Выбираем свеклу правильно: какую лучше купить и как готовить

Свекла хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и снижает давление

Стартовал сезон свеклы. На рынках просят за килограмм 10 гривен. Диетологи же уверяют, что именно молодая свекла — самая полезная. Как правильно выбрать овощ и что с него приготовить — читайте в материале.

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Киевлянка Яна рассказывает, что очень любит свеклу. Покупает килограмм на две недели.

Запекаю ее, делаю холодный литовский суп, натираю с орехами или с чесноком, а также делаю осенний салат – винегрет.

Как правильно выбрать свеклу

По словам продавщицы Елены, спрос на свеклу сейчас есть. Говорит, что выбирая свеклу, необходимо провести по шкурке: если овощ очень темного цвета, то он будет либо очень сладкий, либо сладковатый. А вот ярко-красный плод будет не таким сладким. Вкуснее будет свекла среднего размера.

Полезные свойства свеклы

Молодую свеклу полезно есть и сырой, советует диетолог.

Юлия Поворознюк Диетолог

Старая свекла имеет грубую клетчатку, поэтому важно давать ей термообработку — хотя бы аль денте, то есть не разваристый овощ, а полусырой. И когда готово уже, подавать в холодном виде.

Свекла хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, снижает давление, улучшает работу печени и здоровья кожи.

Кроме того, свекла содержит витамин С, рутин. В составе овоща есть витамины группы Б в небольшом количестве, содержатся микроэлементы, такие как железо, кальций, магний в небольших количествах, калий. Рекомендую добавлять в рацион 100 граммов свеклы хотя бы три раза в неделю.

Ранее мы делились рецептом осеннего салата из баклажанов с помидорами от Юлии Высоцкой.

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