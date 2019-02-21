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Полезный десерт для детей: банановые пончики на кефире

Рецепт от Сержика Файного, финалиста "МастерШеф" 8-й сезон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Пончики с шоколадной глазурью
Пончики с шоколадной глазурью
Фото: freepik.com

Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить полезные банановые пончики  для детей. Они не жарятся в масле, а запекаются в духовке. Кроме этого, чтобы покрыть глазурью восемь пончиков, вам понадобится всего 30 г шоколада.

Банановые пончики на кефире

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 банан
  • 2-3 ст.л. кефира
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 4-5 ст.л. кукурузной муки
  • Ванильный экстракт
  • Белый шоколад
  • Черный шоколад
  • Кокосовая стружка

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Рецепт приготовления:

  1. Отделить желтки от белков, белки взбить до пиков. 
  2. Размять банан вилкой, добавить кефир, желтки, муку, ваниль. 
  3. Аккуратно ввести белки и перемешать до получения однородной массы.
  4.  Переложить в силиконовые формочки и выпекать 15 минут при 180 градусах.
  5. Для глазури взять черный и белый шоколад, растопить в микроволновке.
  6. Сверху посыпать кокосовой стружкой. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пончики с корицей по рецепту Юлии Высоцкой. Мы также делились рецептом творожных пончиков.

Смотрите видео, что можно положить в ланч-бокс детям:

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Источник: Сегодня
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