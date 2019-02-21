Полезный десерт для детей: банановые пончики на кефире
Рецепт от Сержика Файного, финалиста "МастерШеф" 8-й сезон
Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить полезные банановые пончики для детей. Они не жарятся в масле, а запекаются в духовке. Кроме этого, чтобы покрыть глазурью восемь пончиков, вам понадобится всего 30 г шоколада.
Банановые пончики на кефире
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 банан
- 2-3 ст.л. кефира
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 4-5 ст.л. кукурузной муки
- Ванильный экстракт
- Белый шоколад
- Черный шоколад
- Кокосовая стружка
Рецепт приготовления:
- Отделить желтки от белков, белки взбить до пиков.
- Размять банан вилкой, добавить кефир, желтки, муку, ваниль.
- Аккуратно ввести белки и перемешать до получения однородной массы.
- Переложить в силиконовые формочки и выпекать 15 минут при 180 градусах.
- Для глазури взять черный и белый шоколад, растопить в микроволновке.
- Сверху посыпать кокосовой стружкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пончики с корицей по рецепту Юлии Высоцкой. Мы также делились рецептом творожных пончиков.
Смотрите видео, что можно положить в ланч-бокс детям:
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Источник: Сегодня