Полезный хлеб из четырех ингредиентов: рецепт от Марины Боржемской-Узелковой
Фитнес-тренер готовит хлеб из цельнозерновой муки
Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно поделилась советами по правильному питанию, рассказала, как приготовить диетический домашний хлеб с семечками.
"Всего четыре ингредиенты нужны для того, чтобы испечь правильный хлебушек – без дрожжей и яиц!", – написала фитнес-тренер в своем Instagram.
Рецепт полезного цельнозернового хлеба
Ингредиенты:
- 450 г цельнозерновой муки
- 450 мл кефира
- 1/4 ч.л.соды
- Любые семечки (кунжут, семена льна) и/или изюм
Рецепт приготовления:
- Смешать в миске муку, соду и соль. Добавить кефир и семечки. Перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить массу (замешивать тесто не нужно), присыпать мукой и отправить в духовку.
- Выпекать первые 20 минут при 220 С, затем сбавить температуру до 200 С и выпекать еще полчаса. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Напомним, ранее Марина Узелкова назвала главные причины, которые мешают похудеть. Тренер также поделилась упражнениями для красивых рук.
Смотрите видео и узнайте, какой хлеб самый полезный:
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Источник: Сегодня