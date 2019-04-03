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Полезный хлеб из четырех ингредиентов: рецепт от Марины Боржемской-Узелковой

Фитнес-тренер готовит хлеб из цельнозерновой муки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Марина Боржемская-Узелкова призывает следить за питанием
Марина Боржемская-Узелкова призывает следить за питанием
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно поделилась советами по правильному питанию, рассказала, как приготовить диетический домашний хлеб с семечками.

"Всего четыре ингредиенты нужны для того, чтобы испечь правильный хлебушек – без дрожжей и яиц!", – написала фитнес-тренер в своем Instagram.

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Рецепт полезного цельнозернового хлеба

Ингредиенты:

  • 450 г цельнозерновой муки
  • 450 мл кефира
  • 1/4 ч.л.соды
  • Любые семечки (кунжут, семена льна) и/или изюм

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске муку, соду и соль. Добавить кефир и семечки. Перемешать.
  2. Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить массу (замешивать тесто не нужно), присыпать мукой и отправить в духовку.
  3. Выпекать первые 20 минут при 220 С, затем сбавить температуру до 200 С и выпекать еще полчаса. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Напомним, ранее Марина Узелкова назвала главные причины, которые мешают похудеть. Тренер также поделилась упражнениями для красивых рук.

Смотрите видео и узнайте, какой хлеб самый полезный:

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Источник: Сегодня
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