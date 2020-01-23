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Полезный салат из вареной курицы с яблоками и орехами

Рецепт куриного салата без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Салат из курицы и яблок
Салат из курицы и яблок
Фото: Depositphotos

Салат из куриной грудки, помидоров черри, яблок, орехов и сыра оценит даже самый придирчивый гурман. Оригинальный вкус этому блюду придает кисло-сладкая заправка из оливкового масла, яблочного уксуса и горчицы.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

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Куриный салат с яблоками и орехами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г готового куриного мяса
  • Горсть помидоров черри
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 50 г тертого чеддера
  • 1-2 ст. яблочного уксуса
  • 2 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 кочан салата-латука
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
  2. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
  3. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
  6. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Полезный совет

Для приготовления салата можете использовать курицу гриль, а вместо салата-латука – пекинскую капусту или любой кочанный салат, грецкие орехи замените лепестками миндаля, а помидоры черри – сладким перцем.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат с курицей и йогуртовой заправкой.

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Источник: Сегодня
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