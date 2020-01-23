Полезный салат из вареной курицы с яблоками и орехами

Рецепт куриного салата без майонеза

Салат из курицы и яблок Фото: Depositphotos

Салат из куриной грудки, помидоров черри, яблок, орехов и сыра оценит даже самый придирчивый гурман. Оригинальный вкус этому блюду придает кисло-сладкая заправка из оливкового масла, яблочного уксуса и горчицы.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

Куриный салат с яблоками и орехами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г готового куриного мяса

Горсть помидоров черри

1 кисло-сладкое яблоко

1/4 стакана грецких орехов

50 г тертого чеддера

1-2 ст. яблочного уксуса

2 ч.л. дижонской горчицы

1 кочан салата-латука

3 ст.л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Полезный совет

Для приготовления салата можете использовать курицу гриль, а вместо салата-латука – пекинскую капусту или любой кочанный салат, грецкие орехи замените лепестками миндаля, а помидоры черри – сладким перцем.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат с курицей и йогуртовой заправкой.

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