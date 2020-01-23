Полезный салат из вареной курицы с яблоками и орехами
Рецепт куриного салата без майонеза
Салат из куриной грудки, помидоров черри, яблок, орехов и сыра оценит даже самый придирчивый гурман. Оригинальный вкус этому блюду придает кисло-сладкая заправка из оливкового масла, яблочного уксуса и горчицы.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
Куриный салат с яблоками и орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 169 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г готового куриного мяса
- Горсть помидоров черри
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 1/4 стакана грецких орехов
- 50 г тертого чеддера
- 1-2 ст. яблочного уксуса
- 2 ч.л. дижонской горчицы
- 1 кочан салата-латука
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
- В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
- Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
- Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
- Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.
Полезный совет
Для приготовления салата можете использовать курицу гриль, а вместо салата-латука – пекинскую капусту или любой кочанный салат, грецкие орехи замените лепестками миндаля, а помидоры черри – сладким перцем.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат с курицей и йогуртовой заправкой.
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