Полезный завтрак из хурмы и мандаринов: рецепт Асмик Гаспарян

Завтрак – самый важный прием пищи за сутки, так как именно благодаря ему можно набраться сил и энергии на весь день. Для того, чтобы начать свое утро полезно и приятно, предлагаем рецепт яркой овсяной каши с хурмой и мандаринами от победительницы МастерШеф 6 сезон.

Полезный завтрак от Асмик Гаспарян

Ингредиенты для теплой каши:

хурма — 2 шт.

мандарины — 2 шт.

яблоко — 1 шт.

лимон — 1 шт.

корень имбиря — 2 см

овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г

молоко (3,2%) — 250 мл

сливочное масло — 20 г

куркума (молотая) — 5 г

корица (молотая) — 4 г

семена льна — 20 г

соль — 2,5 г

мед — 25 г

Ингредиенты для холодной каши:

хурма — 2 шт.

мандарины — 2 шт.

яблоко — 1 шт.

лимон — 1 шт.

корень имбиря — 2 см

овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г

молоко (3,2%) — 250 мл

куркума (молотая) — 5 г

корица (молотая) — 4 г

семена льна — 40 г

соль — 2,5 г

оливковое масло — 5 мл

Ингредиенты для подачи:

хурма — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

лимон — 1 шт.

Рецепт приготовления:

1. Подготовьте фруктовую массу для двух видов каш: мандарины очистите от кожуры и перепонок, разделите на дольки. Хурму очистите от кожуры и плодоножки, нарежьте произвольными кубиками. Корень имбиря очистите и нарежьте слайсами.

2. Переложите все в миску, добавьте корицу, куркуму и соль, перебейте блендером. Разделите фруктовую массу на две части.

3. Для теплой каши — подогрейте молоко до появления пара, добавьте половину фруктовой массы, семян льна и овсяные хлопья. Перемешайте и варите на медленном огне 10 минут. К готовой каше добавьте сливочное масло и мед. Украсьте хурмой и яблоком.

4. Для холодной каши — соедините вторую часть фруктовой массы с овсяными хлопьями, семенами льна, холодным молоком. Перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике настояться. Готовую кашу полейте оливковым маслом. Украсьте хурмой и яблоком.

Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.