Полезный завтрак из хурмы и мандаринов: рецепт Асмик Гаспарян

Сегодня, 09:04

Готовим здоровую кашу с фруктами и специями

Полезная каша на завтрак Фото: freepik.com
Полезная каша на завтрак Фото: freepik.com

Завтрак – самый важный прием пищи за сутки, так как именно благодаря ему можно набраться сил и энергии на весь день. Для того, чтобы начать свое утро полезно и приятно, предлагаем рецепт яркой овсяной каши с хурмой и мандаринами от победительницы МастерШеф 6 сезон.

Полезный завтрак от Асмик Гаспарян

Ингредиенты для теплой каши:

  • хурма — 2 шт.
  • мандарины — 2 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • корень имбиря — 2 см
  • овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г
  • молоко (3,2%) — 250 мл
  • сливочное масло — 20 г
  • куркума (молотая) — 5 г
  • корица (молотая) — 4 г
  • семена льна — 20 г
  • соль — 2,5 г
  • мед — 25 г

Ингредиенты для холодной каши:

  • хурма — 2 шт.
  • мандарины — 2 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • корень имбиря — 2 см
  • овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г
  • молоко (3,2%) — 250 мл
  • куркума (молотая) — 5 г
  • корица (молотая) — 4 г
  • семена льна — 40 г
  • соль — 2,5 г
  • оливковое масло — 5 мл

Ингредиенты для подачи:

  • хурма — 1 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.

Рецепт приготовления:

1. Подготовьте фруктовую массу для двух видов каш: мандарины очистите от кожуры и перепонок, разделите на дольки. Хурму очистите от кожуры и плодоножки, нарежьте произвольными кубиками. Корень имбиря очистите и нарежьте слайсами.

2. Переложите все в миску, добавьте корицу, куркуму и соль, перебейте блендером. Разделите фруктовую массу на две части.

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3. Для теплой каши — подогрейте молоко до появления пара, добавьте половину фруктовой массы, семян льна и овсяные хлопья. Перемешайте и варите на медленном огне 10 минут. К готовой каше добавьте сливочное масло и мед. Украсьте хурмой и яблоком.

4. Для холодной каши — соедините вторую часть фруктовой массы с овсяными хлопьями, семенами льна, холодным молоком. Перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике настояться. Готовую кашу полейте оливковым маслом. Украсьте хурмой и яблоком.

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Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.
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Источник:

Сегодня

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