Полезный завтрак из хурмы и мандаринов: рецепт Асмик Гаспарян
Готовим здоровую кашу с фруктами и специями
Завтрак – самый важный прием пищи за сутки, так как именно благодаря ему можно набраться сил и энергии на весь день. Для того, чтобы начать свое утро полезно и приятно, предлагаем рецепт яркой овсяной каши с хурмой и мандаринами от победительницы МастерШеф 6 сезон.
Полезный завтрак от Асмик Гаспарян
Ингредиенты для теплой каши:
- хурма — 2 шт.
- мандарины — 2 шт.
- яблоко — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- корень имбиря — 2 см
- овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г
- молоко (3,2%) — 250 мл
- сливочное масло — 20 г
- куркума (молотая) — 5 г
- корица (молотая) — 4 г
- семена льна — 20 г
- соль — 2,5 г
- мед — 25 г
Ингредиенты для холодной каши:
- хурма — 2 шт.
- мандарины — 2 шт.
- яблоко — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- корень имбиря — 2 см
- овсяные хлопья "экстра №3" — 90 г
- молоко (3,2%) — 250 мл
- куркума (молотая) — 5 г
- корица (молотая) — 4 г
- семена льна — 40 г
- соль — 2,5 г
- оливковое масло — 5 мл
Ингредиенты для подачи:
- хурма — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
Рецепт приготовления:
1. Подготовьте фруктовую массу для двух видов каш: мандарины очистите от кожуры и перепонок, разделите на дольки. Хурму очистите от кожуры и плодоножки, нарежьте произвольными кубиками. Корень имбиря очистите и нарежьте слайсами.
2. Переложите все в миску, добавьте корицу, куркуму и соль, перебейте блендером. Разделите фруктовую массу на две части.
3. Для теплой каши — подогрейте молоко до появления пара, добавьте половину фруктовой массы, семян льна и овсяные хлопья. Перемешайте и варите на медленном огне 10 минут. К готовой каше добавьте сливочное масло и мед. Украсьте хурмой и яблоком.
4. Для холодной каши — соедините вторую часть фруктовой массы с овсяными хлопьями, семенами льна, холодным молоком. Перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике настояться. Готовую кашу полейте оливковым маслом. Украсьте хурмой и яблоком.
Фото: пресс-служба
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.