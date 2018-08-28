Полезный завтрак от Аниты Луценко: ленивые вареники с ягодным соусом

Готовим вкусный завтрак без лишних калорий

Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко добавляет в ленивые вареники полезную цельнозерновую муку, богатую клетчаткой. А ягодный соус фитнес-тренер готовит без использования сахара.

Ленивые вареники с ягодно-йогуртовым соусом

Ленивые вареники с ягодами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

творог 5% – 120 г

финик (или другой сухофрукт) – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

цельнозерновая мука – 20 г

черника/малина (или любые ягоды) – 100 г

йогурт 1,5% – 150 мл

кокосовая стружка – 10 г

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Рецепт приготовления:

Смешать в миске творог, мелко нарезанный финик, яйцо и муку. Сделать колбаску, разрезать ее на кусочки. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить ленивые вареники и готовить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Выложить на блюдо. Сделать ягодный соус: смешать ягоды и йогурт в блендере. Полить ленивые вареники ягодным соусом и посыпать кокосовой стружкой.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.