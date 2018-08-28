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Полезный завтрак от Аниты Луценко: ленивые вареники с ягодным соусом

Готовим вкусный завтрак без лишних калорий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко добавляет в ленивые вареники полезную цельнозерновую муку, богатую клетчаткой. А ягодный соус фитнес-тренер готовит без использования сахара. 

Ленивые вареники с ягодно-йогуртовым соусом

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Ленивые вареники с ягодами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • творог 5% – 120 г
  • финик (или другой сухофрукт) – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • цельнозерновая мука – 20 г
  • черника/малина (или любые ягоды) – 100 г
  • йогурт 1,5% – 150 мл
  • кокосовая стружка – 10 г
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Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске творог, мелко нарезанный финик, яйцо и муку. Сделать колбаску, разрезать ее на кусочки.
  2. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить ленивые вареники и готовить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Выложить на блюдо.
  3. Сделать ягодный соус: смешать ягоды и йогурт в блендере.
  4. Полить ленивые вареники ягодным соусом и посыпать кокосовой стружкой.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

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Источник: "Сегодня"
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