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Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

Виноград замедляет процесс старения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Темный виноград полезнее, чем зеленый
Темный виноград полезнее, чем зеленый
Фото: Unsplash

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красный, зеленый и фиолетовый виноград, виноград без косточек. Из него готовят желе, варенье, сок, изюм, не говоря уже о вине.

Смотрите видео, как выбрать идеальный виноград:

Выбирая виноград на рынке или в магазине, убедитесь, что его кожица не повреждена. Если на поверхности присутствует белесоватый налет, значит, все в порядке – ягоды свежие.

Когда вы принесете виноград домой, поместите его в холодильник, в специальное отделение для фруктов. Грозди должны храниться без полиэтиленового пакета, чтобы не размножались бактерии.

Польза винограда для здоровья

Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей
Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей
Фото: Pixabay

Терапевтическая ценность винограда велика. Виноград полезен при лечении астмы, поднимает уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов, что снижает вероятность возникновения сердечных приступов. Виноград – хороший помощник при лечении запоров, несварения желудка. Он борется с заболеваниями печени, снимает усталость, замедляет процесс старения.

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Не только спелые ягоды винограда, но и сок из них обладает полезными свойствами. В домашних условиях он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой. Сок, приготовленный из светло зеленых ягод, поддержит вашу иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака молочной железы, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения.

Бордовый виноград обладает антибактериальными и антивирусными свойствами, защищая наш организм от инфекций. И даже способен излечить герпес.

Вред и противопоказания винограда

Виноград – довольно тяжелая пища
Виноград – довольно тяжелая пища
Фото: freepik.com

Вредно употреблять ягоды и сок винограда при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диарее. Не стоит есть виноград людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением. При гипертонии, циррозе печени, колите, при кариесе и стоматите, употребление винограда также может причинить вред. Врачи не советуют есть виноград беременным женщинам.

Виноград нельзя употреблять вместе с сырым молоком, сырыми фруктами и овощами. А также с жирной пищей, минеральной водой, спиртными напитками. Это грозит расстройством желудочно-кишечного тракта.

Помните, что перед употреблением виноград надо обязательно промыть в теплой воде.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего виноградного вина.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: likefoods.ru
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