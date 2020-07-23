Помидоры с алычой на зиму: рецепт необычной заготовки

Рецепт помидоров на зиму с алычой, перцем и чесноком

Салат на зиму из помидоров, алычи и сладкого перца – оригинальная заготовка на зиму, которая приятно удивит вас своим вкусом.

Выбирайте помидоры небольшого размера, а лучше сорта "сливка", красные, мясистые, с плотной кожурой, которая не растрескается во время приготовления. Алыча подойдет желтая и кислая.

Помидоры с алычой на зиму

Салат на зиму из помидоров и алычи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Помидоры некрупные – 1,3 кг

Алыча желтая – 350 г

Перец сладкий – 1 шт.

Зелень укропа и сельдерея

Листья смородины – 4—5 шт.

Листья вишни – 4—5 шт.

Листья хрена – 2 шт.

Для заливки:

Вода – 1,5 л

Соль – 50 г

Сахар – 70 г

Лавровый лист – 4 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Смотрите видео, как выбрать крышки для консервирования:

Способ приготовления:

Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни. Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой. Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку. Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.

Полезный совет

Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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