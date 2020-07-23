Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Помидоры с алычой на зиму: рецепт необычной заготовки

Сегодня, 17:22

Рецепт помидоров на зиму с алычой, перцем и чесноком

Салат на зиму из помидоров, алычи и сладкого перца – оригинальная заготовка на зиму, которая приятно удивит вас своим вкусом.

Выбирайте помидоры небольшого размера, а лучше сорта "сливка", красные, мясистые, с плотной кожурой, которая не растрескается во время приготовления. Алыча подойдет желтая и кислая.

Помидоры с алычой на зиму

Салат на зиму из помидоров и алычи
Салат на зиму из помидоров и алычи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Помидоры некрупные – 1,3 кг
  • Алыча желтая – 350 г
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Зелень укропа и сельдерея
  • Листья смородины – 4—5 шт.
  • Листья вишни – 4—5 шт.
  • Листья хрена – 2 шт.

Читайте также:
Заготовки на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

Для заливки:

  • Вода – 1,5 л
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 70 г
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.

Смотрите видео, как выбрать крышки для консервирования:

Способ приготовления:

  1. Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни.
  2. Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой.
  3. Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку.
  4. Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.

Полезный совет

Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Заготовки из дыни на зиму: лучшие рецепты консервации Заготовки из абрикосов на зиму: ТОП-5 рецептов Как правильно заморозить арбуз на зиму Как приготовить вкусные салаты на зиму из кабачков
консервация рецепт помидоры заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Сегодня, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Сегодня, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 10:20Food

Как правильно заморозить арбуз на зиму

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

21 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

21 июляПсихология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

21 июляFun

На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото

21 июляFun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять