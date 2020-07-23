Помидоры с алычой на зиму: рецепт необычной заготовки
Рецепт помидоров на зиму с алычой, перцем и чесноком
Салат на зиму из помидоров, алычи и сладкого перца – оригинальная заготовка на зиму, которая приятно удивит вас своим вкусом.
Выбирайте помидоры небольшого размера, а лучше сорта "сливка", красные, мясистые, с плотной кожурой, которая не растрескается во время приготовления. Алыча подойдет желтая и кислая.
Помидоры с алычой на зиму
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 153 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Помидоры некрупные – 1,3 кг
- Алыча желтая – 350 г
- Перец сладкий – 1 шт.
- Зелень укропа и сельдерея
- Листья смородины – 4—5 шт.
- Листья вишни – 4—5 шт.
- Листья хрена – 2 шт.
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Для заливки:
- Вода – 1,5 л
- Соль – 50 г
- Сахар – 70 г
- Лавровый лист – 4 шт.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
Смотрите видео, как выбрать крышки для консервирования:
Способ приготовления:
- Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни.
- Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой.
- Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку.
- Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.
Полезный совет
Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.
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