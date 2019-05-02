Поминальные дни 2019: как приготовить кутью
Лучшие рецепты кутьи с фото
Поминальные дни 2019 года начались сразу после православной Пасхи. В народе поминальная неделя имеет и другие названия: Гробки, Могилки, Проводы.
В Поминальное воскресенье, следующее после Пасхи (в этом году – 5 мая), люди традиционно идут на кладбище всей семьей. С собой несут крашенки, куличи и сладости. А на поминальный обед готовят кутью – особую ритуальную кашу с сухофруктами.
Кроме сочива, на стол ставят борщ или капустняк, вареники с творогом, тушеное мясо, голубцы, блинчики или пирожки с разнообразными начинками. Из напитков – узвар и кисель. Также должен быть кулич, который специально пекут накануне.
Рецепт кутьи из риса
Ингредиенты:
- 1 стакан круглозерного риса
- 0,5 стакана мака
- 1 стакан очищенных грецких орехов
- 0,5 стакана изюма
- мед
Рецепт приготовления:
- Рис отварить до готовности и остудить.
- Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
- Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
- Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
- Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.
Старинный рецепт кутьи
Ингредиенты:
- 400 г пшеницы
- 200 г мака
- 100 г орехов
- 100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)
- 100 г меда
- 1 ст.л коньяка
- 50 г сушеных яблок и груш (для узвара)
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовьте узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.
- Далее отварите пшеницу до готовности, залив зерно водой в пропорции 1:3.
- Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком.
- В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.
Рецепт классической кутьи
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы
- 3 стакана воды
- 1/2 стакана мака
- 1/2 стакана порезанных орехов
- 1/2 стакана изюма
- 2-3 ст. ложки меда
Рецепт приготовления:
- Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
- Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.
- Мак измельчить в кофемолке.
- Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.
- Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
- Подавать кутью холодной.
Рецепт кутьи из перловки
Ингредиенты:
- 200 г перловой крупы
- 100 г мака
- 100 г грецких орехов
- 100 г изюма
- 100 г кураги
- 2 столовые ложки меда
- 3 стакана воды
- 1 столовая ложка растительного масла
Рецепт приготовления:
- Чтобы перловка сварилась быстрее, залейте ее холодной водой на 2-3 часа.
- Когда крупа набухнет, обновите воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Чтобы каша не слипалась, добавьте в воду растительное масло.
- Мак залейте кипятком на час, изюм и курагу обдайте горячей водой. Грецкие орехи измельчите в ступке.
- Смешайте все ингредиенты с медом и подавайте с компотом из сухофруктов.
Кутья: рецепт из риса с изюмом и медом
Ингредиенты:
- 200 г риса
- 100 г миндаля
- 100 г грецких орехов
- 100 г мака
- 100 г изюма
- 100 г кураги
Рецепт приготовления:
- Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое придется проделать с изюмом и курагой.
- Мак выдерживают в горячей воде в течение часа, после чего измельчают до появления белого сока.
- Рис варят на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавьте в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.
Рецепт кутьи с шоколадом и халвой
Ингредиенты:
- 0,5 стакана пшеницы
- 0,5 стакана грецких орехов
- 0,5 стакана изюма
- 100 г макан
- 3-4 ст. л. меда
- 3-4 ст. л. узвара
- 50 г халвы
- 50 г черного шоколада
- соль – щепотка
Рецепт приготовления:
- Замочите на ночь пшеницу для кутьи, отварите до готовности.
- Запарьте мак кипятком. Затем разотрите его в ступе или блендере до получения макового молочка.
- Порубите орехи и обжарьте на сковороде без масла в течение 3-4 минут.
- Промойте изюм, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду, изюм просушите.
- Смешайте пшеницу, мак, орехи, мед и изюм. Добавьте узвар.
- Нарежьте небольшими кусочками шоколад и халву. Аккуратно размешайте с кутьей.
Напомним, ранее мы рассказывали о традициях, приметах и обрядах Поминальной недели.
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