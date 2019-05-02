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Поминальные дни 2019: как приготовить кутью

Лучшие рецепты кутьи с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Рецепт кутьи на поминки
Рецепт кутьи на поминки
Фото: Depositphotos

Поминальные дни 2019 года начались сразу после православной Пасхи. В народе поминальная неделя имеет и другие названия: Гробки, Могилки, Проводы.

В Поминальное воскресенье, следующее после Пасхи (в этом году – 5 мая), люди традиционно идут на кладбище всей семьей. С собой несут крашенки, куличи и сладости. А на поминальный обед готовят кутью – особую ритуальную кашу с сухофруктами.

Кроме сочива, на стол ставят борщ или капустняк, вареники с творогом, тушеное мясо, голубцы, блинчики или пирожки с разнообразными начинками. Из напитков – узвар и кисель. Также должен быть кулич, который специально пекут накануне.

Рецепт кутьи из риса

Кутья из риса
Кутья из риса
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан круглозерного риса
  • 0,5 стакана мака
  • 1 стакан очищенных грецких орехов
  • 0,5 стакана изюма
  • мед

Рецепт приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и остудить.
  2. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
  3. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
  4. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
  5. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Старинный рецепт кутьи

Старинный рецепт кутьи
Старинный рецепт кутьи
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г пшеницы
  • 200 г мака
  • 100 г орехов
  • 100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)
  • 100 г меда
  • 1 ст.л коньяка
  • 50 г сушеных яблок и груш (для узвара)

Рецепт приготовления:

  1. Сначала приготовьте узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.
  2. Далее отварите пшеницу до готовности, залив зерно водой в пропорции 1:3.
  3. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком.
  4. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

Рецепт классической кутьи

Классическая кутья из пшеницы
Классическая кутья из пшеницы
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 3 стакана воды
  • 1/2 стакана мака
  • 1/2 стакана порезанных орехов
  • 1/2 стакана изюма
  • 2-3 ст. ложки меда

Рецепт приготовления:

  1. Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
  2. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду. 
  3. Мак измельчить в кофемолке.
  4. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой. 
  5. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
  6. Подавать кутью холодной.

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Рецепт кутьи из перловки

Рецепт кутьи из перловки
Рецепт кутьи из перловки
Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • 200 г перловой крупы
  • 100 г мака
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г изюма
  • 100 г кураги
  • 2 столовые ложки меда
  • 3 стакана воды
  • 1 столовая ложка растительного масла

Рецепт приготовления: 

  1. Чтобы перловка сварилась быстрее, залейте ее холодной водой на 2-3 часа. 
  2. Когда крупа набухнет, обновите воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Чтобы каша не слипалась, добавьте в воду растительное масло. 
  3. Мак залейте кипятком на час, изюм и курагу обдайте горячей водой. Грецкие орехи измельчите в ступке. 
  4. Смешайте все ингредиенты с медом и подавайте с компотом из сухофруктов.

Кутья: рецепт из риса с изюмом и медом

Рисовая кутья с медом
Рисовая кутья с медом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 100 г миндаля
  • 100 г грецких орехов 
  • 100 г мака
  • 100 г изюма
  • 100 г кураги

Рецепт приготовления: 

  1. Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое придется проделать с изюмом и курагой. 
  2. Мак выдерживают в горячей воде в течение часа, после чего измельчают до появления белого сока. 
  3. Рис варят на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавьте в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

Рецепт кутьи с шоколадом и халвой

Кутья с халвой и шоколадом
Кутья с халвой и шоколадом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана пшеницы
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • 0,5 стакана изюма
  • 100 г макан
  • 3-4 ст. л. меда
  • 3-4 ст. л. узвара
  • 50 г халвы
  • 50 г черного шоколада
  • соль – щепотка

Рецепт приготовления:

  1. Замочите на ночь пшеницу для кутьи, отварите до готовности.
  2. Запарьте мак кипятком. Затем разотрите его в ступе или блендере до получения макового молочка.
  3. Порубите орехи и обжарьте на сковороде без масла в течение 3-4 минут.
  4. Промойте изюм, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду, изюм просушите.
  5. Смешайте пшеницу, мак, орехи, мед и изюм. Добавьте узвар.
  6. Нарежьте небольшими кусочками шоколад и халву. Аккуратно размешайте с кутьей.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях, приметах и обрядах Поминальной недели.

Смотрите видео, как приготовить украинские вареники с халвой:

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Источник: Сегодня
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