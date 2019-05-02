Поминальные дни 2019: как приготовить кутью

Лучшие рецепты кутьи с фото

Рецепт кутьи на поминки Фото: Depositphotos

Поминальные дни 2019 года начались сразу после православной Пасхи. В народе поминальная неделя имеет и другие названия: Гробки, Могилки, Проводы.

В Поминальное воскресенье, следующее после Пасхи (в этом году – 5 мая), люди традиционно идут на кладбище всей семьей. С собой несут крашенки, куличи и сладости. А на поминальный обед готовят кутью – особую ритуальную кашу с сухофруктами.

Кроме сочива, на стол ставят борщ или капустняк, вареники с творогом, тушеное мясо, голубцы, блинчики или пирожки с разнообразными начинками. Из напитков – узвар и кисель. Также должен быть кулич, который специально пекут накануне.

Рецепт кутьи из риса

Кутья из риса Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан круглозерного риса

0,5 стакана мака

1 стакан очищенных грецких орехов

0,5 стакана изюма

мед

Рецепт приготовления:

Рис отварить до готовности и остудить. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Старинный рецепт кутьи

Старинный рецепт кутьи Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г пшеницы

200 г мака

100 г орехов

100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)

100 г меда

1 ст.л коньяка

50 г сушеных яблок и груш (для узвара)

Рецепт приготовления:

Сначала приготовьте узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа. Далее отварите пшеницу до готовности, залив зерно водой в пропорции 1:3. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

Рецепт классической кутьи

Классическая кутья из пшеницы Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

3 стакана воды

1/2 стакана мака

1/2 стакана порезанных орехов

1/2 стакана изюма

2-3 ст. ложки меда

Рецепт приготовления:

Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду. Мак измельчить в кофемолке. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать. Подавать кутью холодной.

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Рецепт кутьи из перловки

Рецепт кутьи из перловки Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

100 г мака

100 г грецких орехов

100 г изюма

100 г кураги

2 столовые ложки меда

3 стакана воды

1 столовая ложка растительного масла

Рецепт приготовления:

Чтобы перловка сварилась быстрее, залейте ее холодной водой на 2-3 часа. Когда крупа набухнет, обновите воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Чтобы каша не слипалась, добавьте в воду растительное масло. Мак залейте кипятком на час, изюм и курагу обдайте горячей водой. Грецкие орехи измельчите в ступке. Смешайте все ингредиенты с медом и подавайте с компотом из сухофруктов.

Кутья: рецепт из риса с изюмом и медом

Рисовая кутья с медом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г риса

100 г миндаля

100 г грецких орехов

100 г мака

100 г изюма

100 г кураги

Рецепт приготовления:

Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое придется проделать с изюмом и курагой. Мак выдерживают в горячей воде в течение часа, после чего измельчают до появления белого сока. Рис варят на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавьте в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

Рецепт кутьи с шоколадом и халвой

Кутья с халвой и шоколадом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

0,5 стакана пшеницы

0,5 стакана грецких орехов

0,5 стакана изюма

100 г макан

3-4 ст. л. меда

3-4 ст. л. узвара

50 г халвы

50 г черного шоколада

соль – щепотка

Рецепт приготовления:

Замочите на ночь пшеницу для кутьи, отварите до готовности. Запарьте мак кипятком. Затем разотрите его в ступе или блендере до получения макового молочка. Порубите орехи и обжарьте на сковороде без масла в течение 3-4 минут. Промойте изюм, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду, изюм просушите. Смешайте пшеницу, мак, орехи, мед и изюм. Добавьте узвар. Нарежьте небольшими кусочками шоколад и халву. Аккуратно размешайте с кутьей.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях, приметах и обрядах Поминальной недели.

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