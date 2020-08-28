Поставщик чая королевы Елизаветы ІІ поделился секретами приготовления идеального напитка

Температура воды и время заваривания – главные факторы, которые влияют на вкус чая

Официальный поставщик чая королевы Елизаветы ІІ поделился секретами приготовления идеального напитка. Английская фирма Twinings снабжает британскую монархию чаем с 1837 года, когда его впервые оценила королева Виктория.

"С тех пор и до сегодняшнего дня мы имеем честь поставлять чай королевской семье", – сказал Стивен Твининг, директор по корпоративным коммуникациям бренда, в интервью для журнала Town & Country.

Королева Елизавета ІІ предпочитает чай Эрл Грей Фото: barfblog.com

И хотя он не стал называть любимый напиток Ее Величества, Твининг все же рассказал, как заварить идеальный черный чай, объяснив, что хитрость заключается в том, чтобы дать напитку настояться хотя бы четыре минуты. Кроме этого, нужно обязательно прогреть заварочный чайник кипятком, а потом слить эту жидкость.

В чайник нужно налить свежую холодную воду, довести ее до точки кипения, а затем немедленно залить водой чайный пакетик. По словам Твининга, если слишком долго кипятить воду, вкус напитка получится "плоским".

Стивен также настаивает на том, что о чае нельзя судить по внешнему виду. "Цвет появляется быстрее, но для развития аромата требуется немного больше времени", – уверяет представитель бренда.

Рекомендуемое компанией время заваривания чая составляет четыре минуты, но представители бренда напоминают: "Лучшая чашка чая – это та, которая вам нравится больше всего".

Смотрите видео о гастрономических привычках королевы Елизаветы ІІ:

А если вы пьете чай с молоком, Твининг советует наливать сначала молоко, а потом чай.

"Это позволяет молоку охладить чай, а не чаю нагреть молоко", – говорится в сообщении.

Поставщик чая Стивен Твининг Фото: teatimemagazine.com

Подтверждая, что компания по-прежнему имеет несколько королевских ордеров, Стивен добавил: "Главным правилом ведения бизнеса с королевскими семьями, конечно же, является конфиденциальность".

Ордер от королевы означает, что компания поставляла ей и ее семье некоторые из своих продуктов в течение как минимум пяти лет из семи и обычно рассматривается как знак качества.

Ходят слухи, что любимый чай королевы – это ​​Эрл Грей с небольшим количеством молока и без сахара.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заваривать чай матча, а также рассказывали о пользе и вреде черного чая.

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