Постная выпечка: банановый кекс с пряностями и семечками
Этот десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц
Нежный, сочный и очень ароматный кекс из цельнозерновой муки и бананов. Он подходит веганам и тем, кто соблюдает Рождественский пост, так как не содержит в своем составе продуктов животного происхождения.
Постный банановый кекс
Ингредиенты:
- 4 средних банана (300 г мякоти)
- 1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки
- 1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха
- 1/2 чашки сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч .л. корицы
- щепотка кардамона
- 2 ст. л. подсолнечных семян
- 2 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом.
- Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон.
- В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе.
- Добавить семена подсолнечника и перемешать.
- Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой).
- Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.
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Источник: "Сегодня"