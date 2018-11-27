Постная выпечка: банановый кекс с пряностями и семечками

Этот десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц

Банановый кекс без яиц Фото: freepik.com

Нежный, сочный и очень ароматный кекс из цельнозерновой муки и бананов. Он подходит веганам и тем, кто соблюдает Рождественский пост, так как не содержит в своем составе продуктов животного происхождения.

Постный банановый кекс

Ингредиенты:

4 средних банана (300 г мякоти)

1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки

1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха

1/2 чашки сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч .л. корицы

щепотка кардамона

2 ст. л. подсолнечных семян

2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом. Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон. В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе. Добавить семена подсолнечника и перемешать. Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой). Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.

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