Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Постная выпечка: банановый кекс с пряностями и семечками

Этот десерт готовится без добавления молочных продуктов и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Банановый кекс без яиц Фото: freepik.com
Банановый кекс без яиц Фото: freepik.com

Нежный, сочный и очень ароматный кекс из цельнозерновой муки и бананов. Он подходит веганам и тем, кто соблюдает Рождественский пост, так как не содержит в своем составе продуктов животного происхождения.

Постный банановый кекс 

Ингредиенты:

  • 4 средних банана (300 г мякоти)
  • 1 1/2 чашки (180 г) цельнозерновой муки
  • 1/2 чашки (125 мл) растительного масла без запаха
  • 1/2 чашки сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/2 ч .л. корицы
  • щепотка кардамона
  • 2 ст. л. подсолнечных семян
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить тыквенный кекс с клюквой и грецкими орехами

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С.
  2. Смазать прямоугольную форму для кекса растительным маслом.
  3. Размять бананы с сахаром. Добавить масло, ваниль, корицу и кардамон.
  4. В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Добавить к банановой массе.
  5. Добавить семена подсолнечника и перемешать.
  6. Выложить тесто в форму и запекать 30-40 минут (готовность кекса проверить палочкой).
  7. Дать немного остыть в форме и переложить кекс на тарелку.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить голландский яблочный кекс. Сайт "Сегодня" также делился рецептом кекса с апельсиновой пропиткой.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Еще несколько материалов по теме:
Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки Выпечка на скорую руку: грушевый кекс из цельнозерновой муки Рецепт постных блинов на минеральной воде Кекс "Столичный": классический рецепт приготовления
бананы выпечка кекс тесто рождественский пост рецепт как приготовить
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров