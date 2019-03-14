Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: ТОП-5 постных рецептов на день

Меню постных блюд на день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Во время поста ешьте больше овощей и фруктов
Во время поста ешьте больше овощей и фруктов
Фото: freepik.com

Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель.

Банановые оладьи

Банановые оладьи
Банановые оладьи
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 170 г муки
  • 225 мл несладкого кокосового молока 
  • 1 спелый банан 
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка корицы
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

  1. Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем.
  2. В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности.
  3. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон.
  4. Подавать оладьи со свежими фруктами, вареньем или медом.

Салат в мексиканском стиле

Мексиканский салат
Мексиканский салат
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • горсть маслин
  • 1 помидор
  • 1 авокадо
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 сладкий перец
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 средний огурец
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Маслины разрезать на три части. Перец, огурец и помидор нарезать кубиками. Сельдерей порезать тонкими кусочками.
  2. Авокадо очистить от кожицы и нарезать кубиками. Слегка сбрызнуть соком лимона, чтобы мякоть не потемнела.
  3. С кукурузы слить жидкость. Выложить салат слоями в миску: огурец, перец, кукуруза, авокадо, маслины, сельдерей и помидоры.
  4. Для заправки смешать лимонный сок, соль и масло, полить салат.

Тыквенный суп-пюре

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 700 г тыквенной мякоти
  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 веточка розмарина
  • 3-4 ст.л. растительного масла
  • 700 мл овощного бульона
  • соль, перец
  • мускатный орех – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи очистить от кожицы, помыть. Нарезать крупными кубиками.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук, картофель, тыкву и веточку розмарина. Тушить до мягкости, по желанию добавив немного воды. Добавить специи. Разогреть овощной бульон.
  3. С помощью погружного блендера пюрировать овощи, предварительно удалив розмарин.
  4. Переложить овощное пюре в кастрюлю и, помешивая венчиком, постепенно влить бульон. Довести до кипения и снять с плиты.

Спагетти с помидорами и маслинами

Паста с оливками и помидорами
Паста с оливками и помидорами
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 100 г маслин без косточек
  • 450 г спагетти
  • 1 банка резаных помидоров
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1-2 веточки базилика
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. каперсов
  • соль
  • молотый перец
  • орегано

Рецепт приготовления:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде. Процедите и оставьте 1 стакан жидкости, в которой варились макароны.
  2. Очищенный чеснок измельчите. Смешайте его в миске с маслом (2 ст. л.), орегано и молотым перцем.
  3. В сотейнике разогрейте оставшееся масло, добавьте чесночную смесь. Готовьте, помешивая, 2-3 минуты.
  4. Добавьте томаты, оливки и каперсы. Прогрейте.
  5. Затем добавьте измельченные листья базилика.
  6. Выложите пасту в соус, перемешайте и доведите до кипения. При необходимости долейте сохраненной от варки воды.

Рагу из овощей

Рагу в мультиварке
Рагу в мультиварке
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 500 г белокочанной капусты
  • 400 г баклажанов
  • 150 г помидоров
  • 150 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 50 г растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 200 мл воды
  • соль
  • специи
  • зелень

Рецепт приготовления:

  1. Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
  2. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
  3. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
  4. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
  5. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. 
  6. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом постных оладий из цельнозерновой муки. Также мы рассказывали, как приготовить веганский тыквенный пирог.

Смотрите видео, как сохранить свежесть яблок с помощью канцелярской резинки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: постная шарлотка с яблоками Рецепт постного завтрака: оладьи на минеральной воде Постный десерт: банановое мороженое с шоколадным соусом Великий пост-2018: рецепт невероятно вкусного риса с овощами и грибами
овощи великий пост что приготовить постные рецепты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения
MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 06:53Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

Юрий Ткач показал похудевшую жену

Новости партнеров

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Ю.Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Ю.Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике
Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике
Як вмирали зірки: найвідоміші теорії змови
Як вмирали зірки: найвідоміші теорії змови