Великий пост 2019: ТОП-5 постных рецептов на день

Меню постных блюд на день

Во время поста ешьте больше овощей и фруктов Фото: freepik.com

Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель.

Банановые оладьи

Банановые оладьи Фото: freepik.com

Ингредиенты:

170 г муки

225 мл несладкого кокосового молока

1 спелый банан

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка корицы

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем. В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон. Подавать оладьи со свежими фруктами, вареньем или медом.

Салат в мексиканском стиле

Мексиканский салат Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

горсть маслин

1 помидор

1 авокадо

1 банка консервированной кукурузы

1 сладкий перец

1 стебель сельдерея

1 средний огурец

1 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. оливкового масла

соль

Рецепт приготовления:

Маслины разрезать на три части. Перец, огурец и помидор нарезать кубиками. Сельдерей порезать тонкими кусочками. Авокадо очистить от кожицы и нарезать кубиками. Слегка сбрызнуть соком лимона, чтобы мякоть не потемнела. С кукурузы слить жидкость. Выложить салат слоями в миску: огурец, перец, кукуруза, авокадо, маслины, сельдерей и помидоры. Для заправки смешать лимонный сок, соль и масло, полить салат.

Тыквенный суп-пюре

Тыквенный суп Фото: Pixabay

Ингредиенты:

700 г тыквенной мякоти

3-4 картофелины

1 луковица

1 веточка розмарина

3-4 ст.л. растительного масла

700 мл овощного бульона

соль, перец

мускатный орех – по вкусу

Рецепт приготовления:

Все овощи очистить от кожицы, помыть. Нарезать крупными кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук, картофель, тыкву и веточку розмарина. Тушить до мягкости, по желанию добавив немного воды. Добавить специи. Разогреть овощной бульон. С помощью погружного блендера пюрировать овощи, предварительно удалив розмарин. Переложить овощное пюре в кастрюлю и, помешивая венчиком, постепенно влить бульон. Довести до кипения и снять с плиты.

Спагетти с помидорами и маслинами

Паста с оливками и помидорами Фото: Pixabay

Ингредиенты:

100 г маслин без косточек

450 г спагетти

1 банка резаных помидоров

3 ст.л. оливкового масла

1-2 веточки базилика

4 зубчика чеснока

3 ст.л. каперсов

соль

молотый перец

орегано

Рецепт приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде. Процедите и оставьте 1 стакан жидкости, в которой варились макароны. Очищенный чеснок измельчите. Смешайте его в миске с маслом (2 ст. л.), орегано и молотым перцем. В сотейнике разогрейте оставшееся масло, добавьте чесночную смесь. Готовьте, помешивая, 2-3 минуты. Добавьте томаты, оливки и каперсы. Прогрейте. Затем добавьте измельченные листья базилика. Выложите пасту в соус, перемешайте и доведите до кипения. При необходимости долейте сохраненной от варки воды.

Рагу из овощей Рагу в мультиварке Фото: Getty Images Ингредиенты: 600 г картофеля

500 г белокочанной капусты

400 г баклажанов

150 г помидоров

150 г моркови

100 г репчатого лука

50 г растительного масла

2-3 зубчика чеснока

200 мл воды

соль

специи

зелень Рецепт приготовления: Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом постных оладий из цельнозерновой муки. Также мы рассказывали, как приготовить веганский тыквенный пирог.

Смотрите видео, как сохранить свежесть яблок с помощью канцелярской резинки:

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