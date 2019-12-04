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Постные яблочные пирожные: рецепт дня

Рецепт веганских яблочных квадратиков с овсянкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Постные яблочные квадратики
Постные яблочные квадратики
Фото: Pinterest

Рождественский пост 2019-2020 продлится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Но если вы не можете жить без вкусной домашней выпечки, сделайте постные яблочные пирожные без масла и яиц. Они просто готовятся из доступных продуктов.

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Яблочные квадратики постные

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Яблоки Гренни Смит – 300 г
  • Коричневый сахар – 3 ст. л.
  • Корица – 0,5 ч. л.
  • Хлопья овсяные быстрого приготовления – 100 г
  • Чернослив – 100 г
  • Изюм – 100 г
  • Масло арахисовое – 3 ст. л.
  • Мед – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки и нарезать на небольшие кубики. Отмерять 300 г.
  2. Добавить коричневый сахар и корицу, перемешать.
  3. Форму 20 х 20 см слегка смазать растительным маслом, выложить в нее яблоки, разровнять. Запекать в заранее разогретой до 180 °С духовке в течение 10 минут.
  4. Печеные яблоки выложить из формы в миску и отложить. Форму помыть и вытереть.
  5. В чашу блендера отправить мягкий чернослив и изюм, добавить мед, измельчить.
  6. Измельчить хлопья вместе с арахисовым маслом в блендере.
  7. Смешайте хлопья и сухофрукты. Должна получится густая и липкая масса.
  8. Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить в нее получившуюся смесь и разровнять руками, слегка смоченными водой.
  9. Сверху ровным слоем выложить яблоки. Запекать 20 минут при 180 °С. Вынуть и дать постоять 10 минут.
  10. Аккуратно достать из формы и острым ножом разрезать на квадратики. Переложить на блюдо и полностью остудить.

Полезный совет

Если вы будете использовать сладкие яблоки, то сахара понадобится меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стать веганом без вреда для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом веганского шоколадного пудинга.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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