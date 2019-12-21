Постные закуски из авокадо: три простых рецепта
Рецепты веганских намазок из авокадо
Благодаря кремообразной консистенции авокадо прекрасно подходит для приготовления различных соусов-дипов и намазок. Такие закуски можно подавать вместе с тостами, крекерами, хлебцами или кукурузными чипсами начос.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
Намазки из авокадо из нашей подборки не содержат продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Рождественского поста, который пройдет с 28 ноября по 6 января.
Мусс из авокадо с тофу
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Мягкий тофу – 125 г
- Лимонный сок – 1/2 лимона
- Чеснок – 1 зубчик
- Кинза – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Положить все ингредиенты в блендер или процессор и смешать до однородного состояния.
- Поставить в холодильник на час.
- Подавать с кусочками багета или крекерами.
Гуакамоле из авокадо с зеленым горошком
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Свежий или замороженный горошек (разморозить) – 2 чашки
- Авокадо – 2 маленьких
- Красный лук, порезанный – 1/4 большой луковицы
- Копченый и сушеный перец халапеньо, порезанный – 1 шт.
- Сок 1 лайма
- Кинза, порезанная – 1/4 чашки
- Чеснок, давленный – 1 зубчик
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Положить все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо взбить до желаемой консистенции.
Хумус из авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
- Паста тахини – 1 ст.л.
- Авокадо – 2 маленьких
- Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Вода – 3-5 ст.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
- Перемолоть до получения гладкой массы.
- Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
Напомним, ранее мы писали, как сделать смузи из авокадо и киви.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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