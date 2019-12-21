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Постные закуски из авокадо: три простых рецепта

Рецепты веганских намазок из авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Постная закуска из авокадо
Постная закуска из авокадо
Фото: Depositphotos

Благодаря кремообразной консистенции авокадо прекрасно подходит для приготовления различных соусов-дипов и намазок. Такие закуски можно подавать вместе с тостами, крекерами, хлебцами или кукурузными чипсами начос.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Намазки из авокадо из нашей подборки не содержат продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Рождественского поста, который пройдет с 28 ноября по 6 января.

Мусс из авокадо с тофу

Мусс из авокадо постный
Мусс из авокадо постный
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Мягкий тофу – 125 г
  • Лимонный сок – 1/2 лимона
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кинза – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Положить все ингредиенты в блендер или процессор и смешать до однородного состояния.
  2. Поставить в холодильник на час.
  3. Подавать с кусочками багета или крекерами.

Гуакамоле из авокадо с зеленым горошком

Гуакамоле из авокадо
Гуакамоле из авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Свежий или замороженный горошек (разморозить) – 2 чашки
  • Авокадо – 2 маленьких
  • Красный лук, порезанный – 1/4 большой луковицы
  • Копченый и сушеный перец халапеньо, порезанный – 1 шт.
  • Сок 1 лайма
  • Кинза, порезанная – 1/4 чашки
  • Чеснок, давленный – 1 зубчик
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Положить все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо взбить до желаемой консистенции.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо
Хумус из авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
  • Паста тахини – 1 ст.л.
  • Авокадо – 2 маленьких
  • Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Вода – 3-5 ст.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
  2. Перемолоть до получения гладкой массы.
  3. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать смузи из авокадо и киви.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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