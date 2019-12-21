Постные закуски из авокадо: три простых рецепта

Рецепты веганских намазок из авокадо

Постная закуска из авокадо Фото: Depositphotos

Благодаря кремообразной консистенции авокадо прекрасно подходит для приготовления различных соусов-дипов и намазок. Такие закуски можно подавать вместе с тостами, крекерами, хлебцами или кукурузными чипсами начос.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Намазки из авокадо из нашей подборки не содержат продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Рождественского поста, который пройдет с 28 ноября по 6 января.

Мусс из авокадо с тофу

Мусс из авокадо постный Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Мягкий тофу – 125 г

Лимонный сок – 1/2 лимона

Чеснок – 1 зубчик

Кинза – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Положить все ингредиенты в блендер или процессор и смешать до однородного состояния. Поставить в холодильник на час. Подавать с кусочками багета или крекерами.

Гуакамоле из авокадо с зеленым горошком

Гуакамоле из авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Свежий или замороженный горошек (разморозить) – 2 чашки

Авокадо – 2 маленьких

Красный лук, порезанный – 1/4 большой луковицы

Копченый и сушеный перец халапеньо, порезанный – 1 шт.

Сок 1 лайма

Кинза, порезанная – 1/4 чашки

Чеснок, давленный – 1 зубчик

Соль, перец

Способ приготовления:

Положить все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо взбить до желаемой консистенции.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка

Паста тахини – 1 ст.л.

Авокадо – 2 маленьких

Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)

Оливковое масло – 2 ст.л.

Вода – 3-5 ст.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды. Перемолоть до получения гладкой массы. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать смузи из авокадо и киви.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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